또 ‘박철우 매직’… 우리카드, 2년 만에 PO 진출

준PO KB손보에 3-0으로 완승

알리 18점·김지한 10점 맹활약

내일 현대캐피탈과 PO 1차전

이미지 확대 우리카드 선수들이 25일 경기 의정부시 경민대 기념관에서 열린 2025~26 프로배구 V리그 남자부 준플레이오프 KB손해보험과의 경기에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다.

한국배구연맹 제공

2026-03-26 B7면

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‘박철우 매직’이 봄 배구에서도 통했다. 이번 시즌 기적을 만들어낸 우리카드가 준플레이오프에서도 완벽한 경기력으로 2년 만에 플레이오프에 진출했다. 정규리그까지 포함해 박철우 감독대행 체제에서 승률이 무려 79%(15승 4패)다.우리카드는 25일 경기 의정부시 경민대 기념관에서 열린 2025~26 프로배구 V리그 남자부 준플레이오프에서 KB손해보험을 3-0(25-20 25-18 25-18)으로 꺾고 현대캐피탈이 기다리는 플레이오프 진출권을 따냈다. 1세트 중반까지는 박빙의 승부를 펼쳤지만 이후에는 일방적으로 우리카드가 압도한 경기였다.이날 경기는 대행 체제 팀의 맞대결이라는 점에서 주목받았다. 박 대행과 하현용 KB손해보험 감독대행은 전임 감독이 물러난 뒤 지난해 12월 30일 나란히 임시 사령탑에 올랐다. 동병상련의 두 팀은 대행 체제에서 각각 14승 4패(우리카드), 9승 9패(KB손해보험)로 선전하며 외나무다리에서 만났다.리스크를 감수한 우리카드의 서브 전략이 통했다. 우리카드는 이날 26개의 범실이 나왔는데 서브 범실이 22개였다. 그러나 KB손해보험의 리시브가 크게 흔들리면서 우리카드에게 공격 기회가 자주 넘어갔다. KB손해보험은 리시브 효율이 우리카드(32.56%)의 반도 안 되는 15.38%에 그치며 이렇다 할 공격을 펼치지 못했다. 우리카드는 김지한이 서브에이스 4개 포함 10점, 알리가 서브 에이스 3개 포함 18점을 기록하며 승리를 이끌었다.박 대행은 경기 후 “체력에 신경을 많이 썼는데 최고의 컨디션으로 경기할 수 있었고 전략적인 부분에서도 선수들이 약속을 잘 지켜줘서 쉽게 흘러갔던 것 같다”면서 “서브도 선수들에게 자율권을 줬는데 잘됐다”고 말했다. 쓸쓸히 시즌을 마치게 된 하 대행은 “우리카드 선수들의 서브가 좋았다”면서 “여러 일이 많았던 시즌인데 선수들에게 고생했다고 말해주고 싶다”고 말했다.우리카드는 현대캐피탈과 오는 27일 충남 천안유관순체육관에서 플레이오프(3전2승제) 1차전을 갖는다.류재민 기자