‘괴력의 실바’ GS칼텍스, 흥국생명 꺾고 플레이오프 진출

이미지 확대 GS칼텍스의 실바가 24일 서울 장충체육관에서 열린 흥국생명과의 준플레이오프에서 스파이크를 날리고 있다. 한국배구연맹 제공

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역시 실바였다. 2025~26시즌 정규리그 ‘득점왕’ 명성답게 압도적인 공격을 선보였다. 팀도 ‘봄 배구‘를 이어가게 됐다.GS칼텍스는 24일 서울 장충체육관에서 열린 프로배구 V리그 여자부 준플레이오프(준PO)에서 세트점수 3-1(19-25 25-21 25-18 25-23)로 승리했다. 준PO는 정규리그 3위와 4위의 승점 차가 3점 이하인 경우에 열리는 단판 경기로, 여자부에서 준PO가 열린 것은 이번이 처음이다.GS칼텍스는 이날 실바를 내세워 점수사냥에 나섰다. 이영택 GS칼텍스 감독은 경기 전 인터뷰에서 “실바는 가장 큰 무기이기 때문에 강력한 무기를 안 쓰고 아끼지 않겠다”면서 “세터들에게 이것저것 복잡하게 생각하지 말고 마음껏 실바에게 주라고 지시했다”고 밝혔다.그러나 GS칼텍스는 경기 초반 흥국생명의 ‘실바 맞춤형 수비’에 막혀 고전했다. 흥국생명은 실바 앞에 정윤주, 이다현, 레베카, 피치로 벽을 세우는 전략으로 대응했다. 2명씩 돌아가며 실바의 공을 막았고, 실바가 블로킹을 피해 대각선으로 스파이크를 날리는 위치에 선수를 대기시키는 등 수비에 집중하면서 1세트를 따냈다.그러나 2세트에서 실바가 살아나면서 분위기가 달라졌다. 흥국생명이 단단히 막았지만 실바의 공격이 워낙 강력해 그야말로 ‘알고도 못 막는’ 상황이 이어졌다. 1세트에서 41%였던 실바의 공격성공률이 2세트 중반 80%가 넘어갈 정도였다. 3세트에서도 비슷한 양상이 펼쳐졌다. 오른쪽의 실바에 더해 왼쪽에서 레이나가 쌍포를 가동했다. 흥국생명의 주포 레베카가 살아나면서 팽팽한 경기가 펼쳐졌지만, 실바를 막지 못했다.4세트에서는 물러설 곳이 더 이상 없는 흥국생명이 악착같이 따라잡으면서 막판까지 팽팽한 승부가 이어졌지만, ‘실바-레이나’ 쌍포 전략이 힘을 발휘했다. 결국 실바가 마지막 스파이크로 경기를 마무리했다. 실바가 이날 올린 득점은 42득점에 달했다.준PO에서 승리한 GS칼텍스는 오는 26, 28, 30일 2위 현대건설과 세 번의 경기로 챔피언결정전에 나설 팀을 가린다. 실바는 이날 경기 후 인터뷰에서 “세 시즌만에 봄 배구에 진출할 수 있어 굉장히 행복하다”고 했다. 남은 현대건설과의 플레이오프전에 대해 “양효진 언니를 비롯해 수비력이 좋고, 저에 대한 분석도 잘했을 거로 본다”면서 “어쨌든 점수 내려 노력하겠다. 짧은 휴식이지만 다음 경기에서 잘 돌아올 것”이라고 밝혔다.김기중 기자