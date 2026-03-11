프로배구 1위팀은 누구? 언제?…‘경우의 수’ 따져보니

이미지 확대 프로배구 남자부 대한항공 선수들이 지난 6일 우리카드와의 경기에서 득점을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 한국배구연맹 제공

이미지 확대 한국도로공사 선수들이 7일 GS칼텍스와의 경기 이후 코트 앞에 서 있다. 한국배구연맹 제공

2025~26시즌 프로배구 정규리그가 막바지를 향해 가는 가운데 이번 시즌 1위 팀 윤곽도 드러나고 있다. 최상위권 팀들 간 남은 경기에 따른 ‘경우의 수’를 따져보니 13일쯤 남녀부 모두 1위팀이 확정될 것으로 보인다.11일 현재 1위 대한항공과 2위 현대캐피탈은 승점 66점으로 동점을 달리고 있다. 대한항공은 33경기에서 22승 11패, 현대캐피탈은 34경기에서 21승 13패를 기록했다.대한항공은 12일 KB손해보험, 15일 OK저축은행, 그리고 19일 현대캐피탈과의 3경기를 남겨뒀다. 반면 현대캐피탈은 13일 삼성화재, 그리고 19일 대한항공과의 2경기만 남았다.프로배구 V리그는 다른 종목들과 달리 승점제를 적용한다. 세트 스코어 3-0이나 3-1로 경기가 끝나면 승리팀은 3점을 받고, 패한 팀은 점수를 얻지 못한다. 그러나 풀세트 접전 끝에 세트 스코어 3-2로 경기를 마무리하면 이긴 팀은 2점, 진 팀은 1점을 받는다.승점이 같으면 승리 경기 수 순으로, 승리 경기 수까지 같으면 승리세트를 패배세트로 나눈 ‘세트 득실률’로 순위를 가린다. 현재 양팀의 세트 특실률은 1.551로 동률인 상태다. 따라서 마지막 경기인 19일 직전 경기인 13일 현대캐피탈-삼성화재 전이 끝난 뒤 대한항공이 현대캐피탈을 승점 3점 이상 앞섰을 때엔 대한항공이 1위를 확정하게 된다.여자부는 계산이 조금 더 복잡하다. 현재 한국도로공사가 승점 66(23승 11패)으로 1위를 달리는 가운데, 현대건설이 승점 62(21승 13패)로 맹추격 중이다. 한국도로공사는 13일 흥국생명, 17일 IBK기업은행과의 2경기를 남겨뒀다. 현대건설은 12일 정관장, 18일 GS칼텍스와의 경기가 남은 상태다.현대건설이 12일 정관장과의 경기에서 패하면 도로공사가 남은 경기와 상관없이 바로 1위를 확정한다. 그러나 현대건설이 승점 2점 이상 승리 시엔 13일 도로공사와 흥국생명과의 경기를 지켜봐야 한다. 여기서 도로공사가 승점 1점 이상 획득하면 바로 1위가 된다.1·2위전보다 더 치열한 것은 ‘봄 배구’를 뛸 수 있는 3위전이다. 3위팀까지만 정규리그 이후 이어지는 플레이오프에 진출한다. 현재 남자부는 3위 KB손해보험(승점 55), 4위 한국전력(승점 52), 5위 우리카드(승점 52)가 혈투를 벌이고 있다.우리카드가 전날인 10일 현대캐피탈과 맞대결에서 세트 스코어 3-2로 승리하면서 3위를 향한 불씨를 지폈다. 이날 승리로 승점 2를 추가하면서 한국전력과 동점, KB손해보험과 승점 차를 3으로 좁혔다. 이로써 남은 결과에 따라 4위뿐 아니라 3위 자리도 넘볼 수 있게 됐다. V리그는 리그 종료 후 3~4위 승점 차가 3점 이내일 때 단판제인 준플레이오프(준PO)를 치른다.여자부는 3위 흥국생명(승점 57)과 4위 GS칼텍스, 5위 IBK기업은행(이상 승점 51) 간 간격이 승점 6차로 벌어져 있다. 흥국생명이 한 경기만 남겨놓은 반면 GS칼텍스는 세 경기, 기업은행은 두 경기를 남겨둬 준PO 개최 가능성이 살아 있다.한편 한국배구연맹은 이날 준PO 날짜를 공지했다. 남자부 준PO는 25일 오후 7시 정규리그 3위 팀 홈구장에서, 여자부는 24일 오후 7시 정규리그 3위 팀 홈구장에서 열린다.김기중 기자