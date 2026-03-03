실바, 빛바랜 3000득점

역대 17번째… 시즌 총 998점

이미지 확대 GS칼텍스 외국인 공격수 실바가 2일 서울장충체육관에서 열린 정관장과의 경기에서 V리그 역대 17번째로 통산 3000득점을 달성한 뒤 꽃다발을 들고 동료들의 축하를 받고 있다.

봄배구를 위해 1승이 누구보다 간절한 여자배구 GS칼텍스가 최하위 정관장한테 덜미를 잡히며 승점 획득에 실패했다.정관장은 2일 서울 장충체육관에서 열린 프로배구 2025~26 V리그 여자부 원정경기에서 GS칼텍스를 세트스코어 3-0(25-23 25-21 25-16)으로 제압했다. 지난 1월 1일 한국도로공사전 이후 처음으로 거둔 셧아웃 승리다.준플레이오프(준PO) 진출을 위해 승점 확보가 절실했던 4위 GS칼텍스(승점 48·16승 16패)는 이날 패배로 3위 흥국생명(승점 53·17승 16패)과 격차를 좁히지 못하며 봄배구 가능성에 제동이 걸렸다. 준PO는 3-4위 팀의 승점 차가 3점 이하일 때 열리는데 현재 두 팀의 승점 차이는 5점이다.정관장은 1세트 초반 끌려가다 미들블로커 박은진의 활약으로 추격에 성공했다. 박은진은 18-20에서 이동 공격과 블로킹 득점에 성공하며 팀 분위기를 끌어올렸다. 이후 정관장은 24-23에서 외국인선수 자네테의 퀵오픈 공격으로 1세트를 따냈다. 기세를 올림 정관장은 2세트와 3세트도 연달아 잡아내며 승리를 따냈다. 박은진은 블로킹 4개를 포함해 12득점으로 활약했고, 이선우는 14점을 기록하며 승리를 이끌었다. 박은진은 블로킹 4개를 포함해 12득점으로 활약했고, 이선우는 14점을 기록하며 승리를 이끌었다.GS칼텍스 주포인 실바는 이날 24점을 올리며 역대 17번째로 3000득점 달성에 성공했지만 팀 패배로 빛바랜 기록이 됐다. 이번 시즌 총 998점을 기록한 실바는 V리그 사상 첫 3년 연속 1000득점 대기록 달성을 다음 경기로 미뤘다.류재민 기자