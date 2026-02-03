여자배구 임명옥, 아킬레스건 파열로 수술…IBK기업은행 비상

이미지 확대 IBK기업은행의 임명옥 선수가 2일 경기도 화성종합체육관에서 열린 GS칼텍스와의 홈경기에서 부상 당해 경기 도중 들것에 실려 나가고 있다. 한국배구연맹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자 프로배구 IBK기업은행의 ‘최리(최고의 리베로)’ 임명옥(40)이 경기 중 부상으로 이번 시즌을 뛸 수 없게 됐다. 봄 배구를 향해 매진하던 팀에도 비상이 걸렸다.기업은행은 임명옥이 오른쪽 아킬레스건 파열 진단으로 2025~26 시즌을 더는 뛸 수 없게 됐다고 3일 밝혔다. 구단은 임명옥이 다음 시즌을 대비할 수 있도록 이른 시일 내 수술받도록 할 예정이다.임명옥은 전날 GS칼텍스전 1세트에서 9대 15로 뒤진 상황에서 상대 팀 공격수 실바의 연타 공격을 받아내려고 달려 나가다 넘어졌다. 트레이너의 부축을 받으며 벤치로 나왔고, 곧 들것에 실려 경기장을 떠났다. 기업은행은 임명옥 대신 백업 리베로 김채원을 투입했지만 결국 세트 점수 1-3으로 졌다.이번 시즌 초반 연패를 이어가던 기업은행은 여오현 감독대행 부임과 임명옥의 안정적인 수비를 바탕으로 현재 4위까지 뛰어올랐다. 그러나 주전 리베로의 시즌 아웃으로 전력 공백이 불가피해졌다.올해로 22시즌째를 뛰고 있는 임명옥은 V리그 여자부 역사를 써온 최고의 리베로로 꼽힌다. 여자부 최초 600경기 이상 출전(현재 620경기) 기록을 비롯해 역대 최다인 통산 1만 1993디그와 리시브 정확 7047개, 수비 성공 1만 9040개로 각 부문 신기록을 이어왔다.2010~11시즌과 2013~14시즌 수비상고, 2019~20시즌부터 2024~25시즌까지 6시즌 연속 베스트7 리베로상을 받았다. 올 시즌에도 디그 부문 1위(세트당 0.549개)와 수비 부문 1위(세트당 7.879개), 리시브 부문 2위(효율 45.3%)에 올라 있다.김기중 기자