“한국 떠날 때 목표였던 컴백 성공… MVP 오른 김에 국대로 뛰고 싶어”

흥국생명 단독 2위 이끄는 레베카

이미지 확대 레베카 라셈

2026-02-03 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

레베카 라셈(29·흥국생명)이 5년 전과 완전히 달라진 모습으로 이번 시즌 여자배구 흥국생명의 상승세를 이끌고 있다. 등록명을 과거에 쓰던 라셈에서 레베카로 바꾼 것을 모르는 사람이라면 다른 선수로 착각할 정도의 활약이다.●5년 만에 다시 V리그… 득점 5위 맹활약레베카는 2일 기준 596득점으로 팀에서 1위, 리그 전체 5위를 기록 중이다. 오픈공격 성공은 리그 전체 1위(243개)다. 김연경(38)이 떠난 흥국생명이 부진할 것이란 예상을 깨고 단독 2위를 달리고 있는 데는 4라운드 최우수선수(MVP)에 꼽힌 레베카의 활약을 빼놓을 수 없다.지난달 30일 경기 용인시 흥국생명 연수원에서 만난 레베카는 “한국에서 두 번째 시즌이니까 더 잘해야겠다는 욕심으로 라운드 MVP를 목표로 세웠었다”면서 “MVP를 수상해서 기쁘고 남은 시즌 더 잘하고 싶은 원동력이 됐다”고 말했다.5년 전 IBK 기업은행에 지명돼 ‘라셈’으로 뛰었던 그는 2021~22시즌 14경기 199점의 성적을 남기고 두 달 만에 퇴출됐다. 할머니가 한국인이라 여자배구 최초의 한국계 외국인 선수였다는 점에서 아쉬워하는 팬들이 많았다. 레베카는 “한국을 떠날 때 다시 돌아와야겠다는 목표를 세웠다”면서 “‘나 자신을 새로 만들어보자’는 마음가짐으로 노력해서 돌아올 수 있었다”고 지난 날을 돌아봤다.스스로가 꼽은 가장 성장한 부분은 “포기하지 않고 노력하는 것”이다. 그 결과 레베카는 득점 기회에서 확실하게 점수를 올릴 수 있는 선수가 됐다. 그는 “도움닫기가 충분히 확보됐을 때 강하게 때릴 수 있는 게 장점”이라며 “높은 볼이 왔을 때 때릴 수 있으면 무조건 점수 내자는 마음으로 임한다”고 말했다.●한국 이름 ‘김백화’… “목표는 팀 우승”성적이 뒷받침되니 팬들의 사랑도 더 커졌다. 팬들은 레베카에게 ‘김백화’란 한국 이름을 지어줬다. 레베카는 “팬들이 투표를 통해서 지어준 이름이라 마음에 든다”라며 웃었다.이번 시즌 목표는 팀의 우승이다. 개인적으로는 트리플 크라운(서브에이스·블로킹·후위 공격 각 3개 이상)도 있다. 레베카는 “지금 같은 분위기라면 챔피언이 될 수밖에 없다는 생각이 든다”며 자신감을 보였다.레베카는 “국가대표로 뛸 수 있다면 정말 큰 영광”이라며 할머니의 나라에서 국가대표로 뛰고 싶은 꿈도 밝혔다. 이를 위해서는 한국에서 좋은 활약을 이어 나가는 게 중요하다. 레베카는 “다음 시즌에도 한국에서 다시 뛰게 되면 기쁠 것 같다”면서 V리그에서 계속 뛰고 싶은 의지도 전했다.글·사진 류재민 기자