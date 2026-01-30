V리그 후반기, 봄 배구 향한 반란 시작됐다

첫 경기부터 풀세트 ‘대반전극’

이미지 확대 GS칼텍스 선수들이 29일 서울 장충체육관에서 열린 2025~26 V리그 여자부 흥국생명과의 안방 경기에서 득점 후 기뻐하고 있다.

짧은 휴식기를 마치고 돌아온 프로배구 V리그가 첫 경기부터 대역전승을 선보이며 후반기 화끈한 순위대결을 예고했다.29일 서울 장충체육관에서 열린 2025~26 V리그 여자부 GS칼텍스와 흥국생명의 경기에서 GS칼텍스가 두 세트를 먼저 내주고 내리 남은 세트를 따내며 3-2(15-25 19-25 25-22 25-15 15-11)로 승리했다. 지난 23일 전반기 마지막 경기에서 흥국생명에 0-3으로 완패했던 기억을 완전히 씻는 경기였다.1, 2세트를 무기력하게 내줄 때까지만 해도 흥국생명이 손쉽게 승리를 거두는 듯했다. 그러나 GS칼텍스가 3세트 세터 안혜진을 선발로 투입하면서부터 마법이 일어났다. 안혜진의 과감하고 안정적인 볼 배급은 동료 선수들의 공격력을 깨웠고 결국 승부는 5세트까지 갔다.기세를 올린 GS칼텍스는 11-9에서 실바의 오픈 공격과 권민지의 퀵오픈으로 승기를 잡았고 권민지가 레베카의 공격을 막아내며 긴 경기의 마침표를 찍었다. GS칼텍스 실바는 혼자 38점을 내는 괴력을 발휘하며 팀의 승리를 이끌었다. 흥국생명은 5연승에서 연승 행진이 끊기며 14승11패(승점 45)로 2위 자리를 지켰다.남자부 경기에서도 역전승이 나왔다. 한국전력은 경기 수원체육관에서 열린 현대캐피탈전에서 3-2(18-25 18-25 27-25 25-23 15-9)로 승리했다. 마찬가지로 첫 두 세트를 내줬고 내리 세 세트를 따냈다.한국전력은 3세트에서 듀스 접전 끝에 기사회생한 뒤 4세트 23-23의 상황에서 베논의 후위 공격 득점에 이어 현대캐피탈 레오의 범실로 승부를 5세트로 끌고 갔다. 5세트에서 현대캐피탈은 레오가 고전하며 어렵게 경기를 풀었고 한국전력은 베논이 팀의 마지막 득점을 책임지며 승리를 따냈다. 현대캐피탈은 38개 범실로 스스로 무너진 게 뼈아팠다.류재민 기자