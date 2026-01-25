[포토] “후배들아 잘 하자” 올스타전 찾은 김연경

1 / 7 이미지 확대 25일 강원 춘천시 호반체육관에서 열린 프로배구 ‘진에어 2025∼2026 V-리그 올스타전’에서 흥국생명 어드바이저 김연경이 후배들을 격려하고 있다. 2026.1.25

이미지 확대 25일 강원 춘천시 호반체육관에서 열린 프로배구 ‘진에어 2025∼2026 V-리그 올스타전’에서 흥국생명 어드바이저 김연경이 최근 예능 프로그램을 통해 프로배구 인기 향상에 이바지한 공로를 인정받아 감사패를 받은 뒤 기념 촬영하고 있다. 2026.1.25

25일 강원 춘천시 호반체육관에서 열린 프로배구 ‘진에어 2025∼2026 V-리그 올스타전’에서 흥국생명 어드바이저 김연경이 후배들을 격려하고 있다.온라인뉴스부