[포토] “후배들아 잘 하자” 올스타전 찾은 김연경

수정 2026-01-25 16:49
입력 2026-01-25 16:46
1/ 7


25일 강원 춘천시 호반체육관에서 열린 프로배구 ‘진에어 2025∼2026 V-리그 올스타전’에서 흥국생명 어드바이저 김연경이 후배들을 격려하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
