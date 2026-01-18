“레베카 빼!” 요시하라 승부수, ‘여오현 매직’ 잠재웠다

이미지 확대 요시하라 토모코 흥국생명 감독, 여오현 IBK기업은행 감독대행. 한국배구연맹 제공

프로배구 V리그 여자부 흥국생명이 5연승을 달리던 IBK기업은행을 꺾었다.흥국생명은 18일 화성실내체육관에서 열린 IBK기업은행과 원정 경기에서 3-2(25-14 22-25 13-25 25-20 15-8)로 역전승하며 4연승을 기록했다.현재 3위인 흥국생명은 승점 41(13승 10패)로 2위 현대건설(승점 42·14승 9패)을 승점 1점 차로 추격했다. 반면 여오현 감독대행이 이끄는 4위 기업은행(승점 36·11승 12패)은 이날 패배로 5연승을 마감하게 됐다. 흥국생명과의 승점 차도 5로 벌어졌다.흥국생명은 지난 연승의 주역이었던 외국인 주포 레베카의 부진으로 초반부터 기업은행에 밀렸다. 레베카가 공격 성공률 27%에 그치며 12득점 부진했지만 국내 선수들이 활약했다. 김다은이 18득점, 미들블로커 이다현 14득점, 최은지가 10득점을 보태는 등 두 자릿수를 기록했다.흥국생명은 1세트 승리 후 기업은행의 기세에 밀려 2~3세트를 빼앗기면서 패색이 짙었다. 그러나 4세트에서 승리하며 분위기를 반전했다. 요시하라 토모코 흥국생명 감독이 부진을 겪던 레베카와 피치를 빼고 문지윤과 김수지를 넣는 결단을 내렸다. 문지윤은 4세트 선발로 나서서 5득점 하며 레베카의 공백을 메웠다.요시하라 감독은 5세트에 다시 레베카를 투입해 분위기를 반전시키면서 중반 이후 주도권을 잡았다. 6-6 동점 상황에서 김다은과 최은지, 레베카의 공격이 연달아 터지며 점수 차가 벌어졌다. 기업은행은 막판 범실 등으로 무릎을 꿇어야 했다.한편, 이날 열린 남자부 경기에서는 에이스 레오를 앞세운 현대캐피탈이 우리카드를 잡았다. 현대캐피탈은 이날 서울 장충체육관에서 열린 방문 경기에서 우리카드에 세트 점수 3-0(32-30 25-18 25-23)으로 이겼다.1세트부터 30점을 넘기는 듀스 상황까지 가면서 피 말리는 승부가 벌어졌다. 현대캐피탈이 22-17까지 몰아붙였지만, 우리카드의 아라우조가 따라붙으며 주거니 받거니 하는 상황이 이어졌다. 그러나 레오의 공격이 먹히면서 결국 1세트를 가져왔다. 이후 2세트를 수월하게 따냈고, 3세트에서 접전을 벌이다 레오의 공격이 먹히면서 완승에 도달했다. 레오는 이날 26득점에 공격 성공률 70.97%, 서브 에이스와 블로킹 각각 2개를 기록했다.이날 승리로 승점 44(14승 8패)를 쌓은 현대캐피탈은 리그 1위 대한항공(승점 45·15승 7패)을 승점 1차로 따라붙었다. 우리카드는 승점 26(9승 14패)으로 여전히 리그 6위에 그쳤다.김기중 기자