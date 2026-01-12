“손가락 안 닿았는데...” 경기 흐름 바꾼 판정, 잡음 끊이지 않는 배구 코트

이미지 확대 11일 열린 V리그 여자부 IBK기업은행과 현대건설의 경기 장면. 기업은행의 빅토리아의 스파이크를 카리가 블로킹하는 과정에서 손가락에 닿았는지를 두고 잡음이 일었다. 한국배구연맹 제공

강성형 현대건설 감독이 11일 화성 종합체육관에서 열린 IBK기업은행과의 경기에서 답답한 표정으로 경기를 보고 있다.

배구는 ‘기세 싸움’으로 불린다. 중요한 순간에 점수 1점으로 경기 흐름이 바뀌고, 결과가 뒤집히기 때문이다. 최근 판정 시비가 잦아지면서 코트에 잡음이 끊이질 않고 있다.11일 V리그 여자부 IBK기업은행과 현대건설의 경기에서도 판정을 두고 논란이 일었다. 3세트 22-20 상황에서 기업은행 빅토리아의 공격이 상대편 카리의 손가락에 맞지 않고 아웃으로 판정됐는데, 비디오 판독 이후 ‘블로커 터치 아웃’으로 번복됐다. 심판은 “블로킹하는 카리의 손가락이 흔들렸다”고 이유를 들었지만, 슬로우 화면에는 접촉 장면이 명확하게 드러나지 않았다.강성형 현대건설 감독은 “답답하다. 뭐가 흔들렸냐”며 짜증 섞인 말투로 항의했다. 주심이 강 감독에게 옐로카드를 꺼내 들었고, 이후 경기 분위기도 달라졌다. 23-20으로 유리한 고지를 점한 기업은행이 3세트를 따내고 이어 4·5세트까지 가져가며 역전승했다. 강 감독은 경기 직후 인터뷰에서 “20점 이후 승부처에서만 이게 벌써 몇 번째냐”면서 “이번만큼은 강하게 (어필)하고 싶다”고 울분을 터뜨렸다.강 감독이 지적한 ‘20점 이후 승부처’는 지난달 25일 정관장과의 경기에서의 판정을 가리킨다. 2세트 막판 현대건설이 22-20으로 앞서던 상황에서 카리가 상대 수비에 튀어 오른 공을 두 손으로 막았는데, 공격 동작으로 판단돼 ‘오버네트’ 범실 처리됐다. 강 감독과 김다인이 거세게 항의했지만 결과는 바뀌지 않았고, 결국 정관장이 해당 세트를 따냈다.지난달 26일에는 남자부 KB손해보험과 대한항공 경기에서 ‘네트터치’ 반칙을 두고 한국식 규정을 가리키는 ‘로컬 룰’ 논란이 일었다. KB손보 비예나의 공격이 대한항공 김민재의 얼굴에 맞았을 때 비예나가 사과하러 네트 밑으로 몸을 숙이다 네트를 건드렸고, 반칙이 선언됐다. 국제배구연맹은 플레이에 방해가 안 되는 네트터치는 반칙이 아니라고 규정하지만, 한국 규칙은 공이 바닥에 떨어지기 전에 닿으면 네트터치 반칙을 준다.인·아웃 판정을 두고도 뒷말이 많다. 지난달 27일 남자부 현대캐피탈과 한국전력의 경기 4세트에서 베논의 강타가 ‘아웃’으로 판정됐지만 비디오판독 이후 ‘인’으로 번복됐다. 현대캐피탈 황승빈과 허수봉이 심판진에게 “국제대회에 가면 전부 인”이라며 날 선 반응을 보이기도 했다. 국제대회에선 공 일부가 라인을 포함해 코트에 닿으면 ‘인’으로 치지만, 한국 규칙에서는 ‘경기장 바닥과 접촉할 때 볼의 일부가 구획선을 포함해 코트에 닿은 경우’를 ‘인’으로 한다.여러 대의 카메라를 이용해 다양한 각도로 동시에 촬영해 자동으로 판단하는 ‘호크아이 시스템’을 활용하는 국제대회와 달리 국내는 일부 카메라 촬영 장면을 보고 심판이 주관적으로 판단할 수 있어 잡음을 키운다. 한국배구연맹은 몇 년 전부터 해당 시스템 도입을 밝혔지만, 비용 문제 탓에 제자리걸음을 걷고 있다.김기중 기자