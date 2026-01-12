‘생일빵’ 빅토리아, 기업은행 ‘빅토리’

빅토리아 41득점 활약하며 자축

여자배구 IBK기업은행이 외국인 주포 빅토리아를 앞세워 2위 현대건설을 잡고 4위로 올라섰다.기업은행은 11일 경기 화성종합체육관에서 열린 프로배구 2025~26 V리그 여자부 홈 경기에서 현대건설을 풀세트 접전 끝에 3-2(23-25 17-25 25-21 25-19 15-11)로 꺾었다. 기업은행은 10승 11패, 승점 32로 GS칼텍스(승점 30·10승 11패)를 제치고 4위로 도약했다. 반면 2위 현대건설은 3연패에 빠졌다.기업은행은 경기 초반 현대건설 카리의 공격을 막지 못하고 양효진의 벽에 막혀 1·2세트를 내주며 무기력하게 무너지는 듯했다. 그러나 빅토리아와 육서영의 거침 없는 공격이 빛을 발하면서 3·4세트를 내리 따냈고, 여세를 모아 역전에 성공했다.특히 이날 생일을 맞은 빅토리아는 팀 득점 90점 중 41점으로 개인 시즌 최다 점수를 올렸다. 경기 후 인터뷰에서 “최고의 생일선물을 받았다”며 활짝 웃었다. 베테랑 리베로 임명옥은 통산 리시브 정확 7000개를 최초로 달성하는 기록을 세웠다.이날 승부의 분수령이 된 3세트 22-20에서 빅토리아의 공격이 카리의 손가락을 건드렸는지를 두고 석연찮은 판정이 나와 논란이 됐다. 강성형 현대건설 감독이 강하게 항의하다 경고받았다.한편 남자부는 KB손해보험이 서울 장충체육관에서 열린 우리카드와의 방문 경기에서 27점을 낸 비예나와 21점을 올린 나경복의 쌍포 공격으로 세트 점수 3-1(25-17 26-24 21-25 25-19)로 승리했다. 특히 비예나는 한 경기에서 후위 공격·서브 에이스·블로킹 각 3개 이상을 달성하는 ‘트리플 크라운’을 기록했다.김기중 기자