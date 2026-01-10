누가 예능이래? 인쿠시의 성장 드라마에 감독도 진심 “좋은 선수로 키우겠다”

11→13→16→18점 올리며 상승세

리시브 약점 극복 위해 야간 훈련도

“유학 온 선수…우리가 응원해 줘야”

이미지 확대 인쿠시가 8일 경기 화성실내체육관에서 열린 진에어 2025~26 V리그 여자부 정관장과 IBK기업은행의 경기에서 선수들과 소통하고 있다. 2026.1.8 KOVO 제공

이미지 확대 인쿠시가 17일 대전 정관장 스포츠센터에서 서울신문과 인터뷰를 앞두고 포즈를 취하고 있다. 2025.12.17 대전 이지훈 기자

예능을 통해 얼굴을 알렸지만 이제는 어엿한 K배구 성장 드라마의 주인공이다. 자미얀푸렙 엥흐서열(21·등록명 인쿠시)이 연일 발전하는 모습을 보이며 배구팬들의 마음을 강스파이크로 뒤흔들고 있다.인쿠시는 지난 8일 경기 화성실내체육관에서 열린 진에어 2025~26 V리그 여자부 정관장과 IBK기업은행의 경기에서 18득점을 기록했다. 기업은행의 상승세에 비록 팀은 1-3으로 패배했지만 인쿠시의 활약 속에 세트마다 20점 이상 경기가 이어졌을 정도로 치열한 승부였다.이날 경기에서 인쿠시가 올린 18점은 본인의 V리그 한 경기 최다 득점 신기록이다. 지난해 12월 19일 GS칼텍스전에서 11점으로 활약했던 인쿠시는 새해 첫날 한국도로공사와의 경기에서 13점을 올리며 팀의 승리를 이끌었다. 지난 4일 흥국생명전에서는 16득점까지 기록하더니 기업은행전에서는 18득점을 올리며 갈수록 팀의 주축으로 자리 잡는 모습을 보였다.이제 20살을 갓 넘긴 선수인 만큼 잠재력이 폭발하는 모습이지만 한편으로는 부족한 면도 드러난다. 인쿠시는 공격력에서 팀을 이끌고 있지만 리시브가 흔들리는 점은 과제로 꼽힌다. 한국은 리시브가 약한 선수를 집요하게 공격하는 성향이 있는 만큼 인쿠시가 리그에서 살아남기 위해서는 반드시 넘어서야 할 부분이다.인쿠시는 예능프로그램 ‘신인감독 김연경’을 통해 한국 팬들에게 얼굴을 알린 후 아시아쿼터 선수로 팀에 합류했다. 초반에는 흔들리는 모습으로 예능형 선수라는 우려가 나오기도 했다.그러나 인쿠시는 배구에 진심이었고 경기를 치를 때마다 성장하는 모습으로 팬들에게 감동을 주고 있다. 고희진 정관장 감독 역시 인쿠시를 더 훌륭한 선수로 키우겠다는 마음이 크다.고 감독은 “인쿠시가 공격에서 달라지고 있는 모습이 보이고 리그에 적응하는 모습도 보이고 있다”고 평가했다. 이어 수비에 대해 칭찬하며 “유연하고 점프도 좋고 힘도 좋다. 야간에도 늘 리시브 훈련에 참여하고 있다”면서 “본인이 ‘부족하니까 해야 한다’라는 마인드가 아주 좋은 것 같다”고 설명했다. 고 감독은 “우리도 처음에 못 했는데 지금 다 하지 않나. 리시브가 안 된다고 생각하지 말고 하면 된다는 생각을 가지고 해야 한다”면서 정신무장도 주문했다.인쿠시에 대한 한국 팬들의 기대감은 각종 지표에서도 드러난다. 이번 시즌 전반기 기준 정관장은 인쿠시 합류 후 평균 관중이 약 580명 늘었다. 시청률이 2.06%로 가장 높았던 경기도 인쿠시의 데뷔전이었다. 예능 스타가 실제 프로 선수로서 성장까지 이루는 모습 속에 지켜보는 팬들의 마음도 흐뭇하다.특히 인쿠시는 한국 귀화 이야기도 거론되고 있어 팬들의 애정이 크다. 인쿠시 역시 V리그에서 프로 선수로 뛰는 것은 물론이고 ‘한국 국가대표’로 국제대회에 출전하고 싶은 마음도 있다. 인쿠시의 에이전트도 조만간 특별귀화 절차 등을 문의할 것으로 알려졌다.경기를 거듭할수록 인쿠시의 공격력이 살아나는 만큼 정관장은 더 무서운 팀이 될 수 있다. 고 감독은 “인쿠시는 정말 열심히 하고 있다”면서 “한국에 배구 유학 온 선수니까 우리가 응원해줘야 몽골에서도 더 응원할 거고, 이기든 지든 한 팀이 돼야 한다. 열심히 훈련시켜서 좋은 선수로 만들고 팀도 강해지도록 하겠다”고 다짐했다.류재민 기자