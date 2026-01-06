한국전력, 대체 아시아쿼터 선수 ‘무사웰’ 등록

이미지 확대 무사웰 칸. 한국전력 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국전력이 파키스탄 국가대표 출신 미들 블로커 무사웰 칸을 대체 아시아 쿼터로 등록했다고 6일 밝혔다.등록명은 칸이 아닌 ‘무사웰’로, 등번호는 16번이다. 한국전력은 팀 내 미들 블로커 구성과 전술 운용을 고려해 무사웰의 역할을 반영해 등록명과 등번호를 선택했다고 했다. 키 198㎝인 무사웰은 팀 내에서 신영석, 전진선 등과 미들 블로커진에서 속공과 블로킹을 맡을 예정이다.무사웰은 파키스탄과 이란 등 리그를 거쳐 지난해 몽골 리그 알타인 바에서 뛰었다. 지난해 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵에서 최우수 미들 블로커 및 블로킹 최고득점상을 받기도 했다.이번 영입은 지난 달 5일 OK저축은행과 경기에서 왼쪽 발목을 접질린 몽골 국적의 미들 블로커 자르갈척트 엥흐에르덴(등록명 에디)의 부상 회복에 시간이 오래 걸린다는 판단에서다.무사웰은 이날 오후 7시 경기도 수원체육관에서 열리는 OK저축은행과 경기에서 V리그 데뷔전을 치를 수 있다. 한국전력은 올 시즌 11승 8패(승점 30)를 기록하며 4위를 달리고 있다. 이날 OK저축은행과 경기에서 이기면 KB손해보험(승점 31)을 끌어내리고 3위로 올라선다.김기중 기자