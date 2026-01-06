구장·스타·신인 ‘3박자’…관중 몰리고 시청률 오른 프로배구

이미지 확대 인쿠시(정관장), 이지윤(한국도로공사), 최유림(GS칼텍스), 최서현(정관장). 한국배구연맹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배구장에 관중들이 몰리고 있다. 연고지를 이전하면서 지역 관중들의 발길이 이어지고, 예능 프로그램에서 넘어온 스타와 활약하는 신인 선수들을 보러 온 관중들이 자리를 메운다. ‘배구여제’ 김연경 은퇴 이후 인기가 식을 것이란 우려를 불식하고, 올 시즌 4라운드 흥행 전망에도 청신호가 켜졌다.6일 한국배구연맹에 따르면 프로배구 2025~2026 V리그 시즌 상반기(1~3라운드) 관중 수와 평균 시청률이 지난 시즌 대비 증가했다. 관중은 남자부가 13만 6233명으로 지난 시즌(12만 3255명)과 비교했을 때 10.65% 늘었다. 여자부 총관중 수는 지난 시즌 14만 6797명에서 5.3% 증가한 15만 4646명을 기록했다.남자부 흥행은 올 시즌 부산으로 연고지를 이전한 OK저축은행이 이끈 것으로 분석된다. OK저축은행은 상반기 홈 평균 관중 3051명을 기록해 현대캐피탈(2799명)을 제치고 전체 1위에 올랐다.여자부는 한 경기 평균 시청률 1.37%를 기록하며 지난 시즌(1.18%)을 넘어 상반기 기준 역대 1위를 찍었다. 특히 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 출연으로 인기를 끌었던 인쿠시(정관장)의 인기가 한몫했다. 지난달 19일 인쿠시의 데뷔전 시청률은 올 시즌 가장 높은 2.06%를 찍었고, 정관장의 최근 홈 두 경기도 연속 매진을 기록했다.여기에 신인들도 눈도장을 찍으면서 흥행에 박차를 가하고 있다. 여자부는 신인 드래프트 1라운드 1순위 출신인 이지윤(한국도로공사)의 행보가 눈에 띈다. 베테랑 미들 블로커 배유나의 공백을 메운 이지윤은 지난해 10월 25일 데뷔 이후 5일 현재까지 107득점을 기록했다. 블로킹과 서브 부문에서도 각각 리그 14위와 15위에 올라 있다.이밖에 세트당 블로킹 0.6개로 부문 8위에 이름을 올린 최유림(GS 칼텍스)과 세트당 세트 9.67개(3위)의 성적을 올린 최서현(정관장)도 주목받는다. 남자배구에서는 전체 2순위로 입단한 이우진(삼성화재)이 54득점에 공격 성공률 33.1%, 리시브 효율 35%(8위)로 활약 중이다. 2년 차 이준영(KB손해보험)과 3년 차 김진영(현대캐피탈)도 신인왕 각축전을 벌이고 있다.김기중 기자