하위권 개미지옥 된 V리그… 새 감독, 새 선수 안 통하네

정관장, 기업은행에 무릎 ‘4연패’

대체 선수 인쿠시, 수비 약점 노출



벼랑 끝 페퍼저축은행 ‘9연패 늪’

장소연 감독 30일 경기에 운명 좌우

2025-12-29 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개미지옥이 따로 없다. 하위권에 빠진 프로배구 여자부 6위 페퍼저축은행과 7위 정관장이 연패 수렁에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있다. 남자부 삼성화재는 그나마 가뭄의 단비 같은 1승을 거뒀지만 그동안 까먹은 승점이 너무 많아 앞길이 험난하다.2025~26 프로배구 V리그 여자부 정관장은 28일 IBK기업은행에 무릎을 꿇으며 4연패를 당했다. 지난 시즌 ‘봄배구’에 진출해 흥국생명과 챔피언 자리를 다퉜다는 게 믿기지 않는 성적이다. 외국인 선수가 기대에 미치지 못하는 게 뼈아프다. 지난 시즌 부키리치와 메가의 쌍포 공격력으로 재미를 봤던 정관장은 이번 시즌 아시아쿼터 위파위를 방출했고, 지난 8일 대체 선수로 미얀푸렙 엥흐서열(등록명 인쿠시)을 불렀다. 인쿠시는 이날 경기에서 공격력은 합격점을 받았지만, 수비가 여전히 불안하다는 평가를 받았다.최하위 정관장 못지않게 벼랑 끝에 몰려 있는 건 지난 26일 도로공사에 지면서 9연패를 기록한 6위 페퍼저축은행이다. 전략·리더십 부재라는 지적을 받는 장소연 감독도 살얼음판 위를 걷고 있다. 오는 30일 GS칼텍스전에서도 패한다면 이른바 ‘두 자릿수 연패’ 성적표를 받게 된다. 30일 승부에 따라 장 감독의 운명이 좌우될 가능성이 크다.이날 열린 남자부 경기에서는 6위 우리카드가 선두 대한항공의 벽을 뚫지 못한 채 4연패로 하위권 탈출에 실패했다. 외국인 쌍포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)와 알리 하그파라스트(등록명 알리)가 각각 29·22점을 냈지만, 대한항공의 주포 카일 러셀(등록명 러셀)을 막지 못하면서 주저앉았다. 남자부 꼴찌인 삼성화재는 지긋지긋한 연패에서 탈출하며 그나마 한숨 돌렸지만 갈 길이 여전히 멀다. 창단 첫 10연패를 당한 뒤 김상우 감독이 지휘봉을 내려놨고, 고준용 감독 대행 체제로 나서면서 1패 후 지난 26일 OK저축은행에 이기며 간절했던 1승을 올렸다. ﻿김기중 기자