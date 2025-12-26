‘꼴찌’ 삼성화재, ‘수비 불안’ 페퍼저축은행… 이번엔 연패 사슬 끊는다

V리그 남자·여자부서 오늘 도전

2025-12-26 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11연패로 허덕이는 V리그 남자부 삼성화재와 8연패 늪에 빠진 여자부 페퍼저축은행이 그 어느 때보다 절실한 ‘1승’ 도전에 나란히 나선다.삼성화재는 김상우 감독이 10연패 책임을 지고 사퇴한 뒤 지난 23일 고준용 감독대행 체제로 한국전력과 맞섰지만 풀세트 접전 끝에 아쉽게 패배했다. 현재 리그 순위 최하위(승점 8·2승15패)로, 6위인 우리카드(승점 19·6승10패)와 승점에서 11점이나 차이가 난다.삼성화재가 26일 맞붙을 OK저축은행은 지난 시즌 최하위 수모를 딛고 올 시즌 중위권으로 도약한 만만찮은 상대다. 다만 삼성화재가 최근 경기에서 외국인 주포인 미힐 아히(등록명 아히)가 27점, 김우진이 20점을 합작하며 47점을 올리는 등 공격력이 살아나고 있어 승리의 불씨를 키우고 있다.페퍼저축은행은 지난달 21일 정관장전을 시작으로 이달 20일 흥국생명과의 경기까지 8경기 내리 패하면서 6위로 떨어졌다. 조이 웨더링턴(등록명 조이)·시마무라 하루요(등록명 시마무라)·고예림의 삼각편대가 탄탄하긴 하지만 문제는 수비 불안이다. 최근 경기에서는 상대 팀보다 7개나 많은 범실을 한 게 발목을 잡았다.페퍼저축은행이 연패 사슬을 끊기 위해 26일 맞서야 하는 게 하필이면 리그 1위를 달리는 한국도로공사다. 도로공사의 주포 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)를 비롯해 강소휘·타나차 쑥솟(등록명 타나차)의 공격력은 그야말로 막강하다. 다만 세터들이 최근 흔들리면서 주포들의 공격 효율도 덩달아 낮아지고 있다. 급기야 최근 6경기 중 5경기에서 풀세트 접전을 벌이는 등 피로가 누적된 상태라서 페퍼저축은행도 희망을 걸고 있다.김기중 기자