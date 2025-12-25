‘내일은 탈출할 수 있을까?’…11연패 삼성화재·8연페 페퍼저축은행의 도전

이미지 확대 V리그 남자부 삼성화재 선수들이 지난 23일 한국전력과의 경기에서 점수를 낸뒤 서로를 격려하고 있다. 한국배구연맹제공

이미지 확대 페퍼저축은행의 조이, 시마무라, 고예림이 지난달 21일 정관장전에서 점수를 낸 뒤 손을 마주잡으며 기뻐하고 있다. 한국배구연맹 제공

내일은 연패에서 탈출할 수 있을까. 11연패로 허덕이는 V리그 남자부 삼성화재와 8연패 늪에 빠진 여자부 페퍼저축은행이 26일 나란히 ‘1승’을 향한 도전에 나선다.삼성화재는 김상우 감독이 10연패에 대한 책임을 지고 사퇴하면서 지난 23일 고준용 감독대행 체제로 한국전력과 승부를 펼쳤다. 선수들이 적극적으로 나서면서 풀세트 접전을 벌였지만 아쉽게 졌다. 현재 리그 순위 최하위(승점 8·2승15패)로, 6위인 우리카드(승점 19·6승10패)와 승점에서 11점이나 차이가 난다. 그 어느 때보다 승리가 간절하다.외국인 주포인 미힐 아히(등록명 아히)가 득점 7위로 7개 구단 외국인 선수 중 최하위를 기록하고 있는 데다, 약점인 세터를 보강하기 위해 아시아쿼터로 영입한 알시딥 싱 도산(등록명 도산지)도 큰 효과를 보지 못하고 있다.3라운드 마지막 경기에서 맞붙는 OK저축은행은 지난 시즌 최하위 수모를 딛고 올 시즌 중위권으로 도약한 만만찮은 상대다. 다만 삼성화재가 최근 경기에서 아히가 27점, 김우진이 20점을 합작하며 47점을 올리는 등 공격력이 살아나고 있어 승리의 불씨를 키우고 있다.페퍼저축은행은 지난달 21일 정관장전을 시작으로 이달 20일 흥국생명과의 경기까지 8경기 내리 패하면서 6위로 떨어졌다. 조이 웨더링턴(등록명 조이)·시마무라 하루요(등록명 시마무라)·고예림의 삼각편대가 탄탄하다는 평가지만, 수비 불안이 문제로 꼽힌다. 최근 경기에서는 상대팀보다 7개나 많은 범실을 한 것이 발목을 잡았다.26일 맞설 한국도로공사는 리그 1위 최강팀이어서 페퍼저축은행의 연패 탈출이 만만치 않을 전망이다. 도로공사의 주포 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)를 비롯해 강소휘·타나차 쑥솟(등록명 타나차)의 공격력은 그야말로 막강하다. 다만 세터들이 흔들리면서 주포들의 공격 효율도 덩달아 낮아지고 있다. 급기야 최근 6경기 중 5경기에서 풀세트 접전을 벌이는 등 피로가 누적된 상태여서, 그나마 희망을 걸어볼 수 있다.김기중 기자