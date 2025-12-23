삼성화재, 감독대행 체제 첫 경기서 풀세트 접전 끝 역전패…팀 최다 11연패

이미지 확대 프로배구 남자부 삼성화재. 한국배구연맹 제공

성적 부진으로 김상우 감독이 자진 사퇴한 삼성화재가 대행 체제 첫 경기에서 풀세트까지 가는 접전을 벌였으나 연패 탈출엔 실패했다.삼성화재는 23일 경기 수원체육관에서 열린 프로배구 V리그 남자부 한국전력과의 방문 경기에서 세트 점수 2-3(27-25 19-25 25-23 15-25 17-19)으로 역전패했다. 승점 2점을 추가한 한전은 시즌 전적 9승7패(승점 24)로 OK저축은행(8승8패·승점 23)을 따돌리고 4위로 올라섰고, 삼성화재는 최하위(2승 15패 승점 8)에 머물렀다.삼성화재는 지난달 12일 대한항공 전부터 11경기를 내리 패하며 창단 후 최다 연패 기록에 1패를 추가했다. 다만 삼성화재는 앞선 10경기는 쉽게 경기를 내줬으나, 고준용 감독대행 체제 첫 경기였던 이날은 끈질긴 투혼을 보이며 5세트까지 끌고 갔다.삼성화재 선수들은 1세트에서 올 시즌 구단 한 세트 최다인 20개의 디그를 기록하는 등 적극적인 수비로 연패를 끊겠다는 의지를 불살랐다. 듀스 끝에 1세트를 가져오는 데 성공했지만, 2세트부터 한전의 외국인 선수 쉐론 베논 에번스(등록명 베논)의 공격력이 살아나면서 세트 점수 1-1이 됐다.이어 3세트는 삼성화재 미힐 아히(등록명 아히)가 21-21 상황에서 3연속 서브 에이스를 솎아내며 다시 승기를 잡았다. 그러나 삼성화재의 뒷심에 한국전력보다는 부족했다. 특히 4세트에만 10개를 범실을 기록한 게 뼈아팠다. 마지막 5세트는 17-17까지 팽팽한 접전으로 이어졌지만, 베논의 쳐내기 득점 후 아히가 때린 공이 코트 밖으로 떨어지면서 한전의 역전승으로 마무리됐다.한전에서는 베논이 35득점, 신영석이 12득점으로 승리를 견인했다.박성국 기자