이걸 어떻게 뚫지? 현대건설 ‘통곡의 벽’에 상대팀이 운다

180㎝ 넘는 장신들 즐비…블로킹 1위

높이 힘으로 최근 연승 “자신감 보인다”

이미지 확대 양효진(왼쪽)과 카리 가이스버거가 지난 21일 경기 화성종합체육관에서 열린 2025~26 V리그 여자부 현대건설과 IBK기업은행의 경기에서 하이파이브를 하고 있다. KOVO 제공

이미지 확대 블로킹하는 양효진과 카리. KOVO 제공

높은 건물도 거뜬히 짓는 모기업처럼 프로배구 여자부 현대건설이 높이가 남다른 블로킹으로 연일 상대팀에게 ‘통곡의 벽’을 세우고 있다. 매 경기 어디 하나 쉽게 뚫리지 않다 보니 상대는 번번이 좌절을 맛보고 있다.현대건설이 초반의 부진을 딛고 6연승을 달리고 있다. 23일 기준 전체 2위를 달리며 1위 한국도로공사를 턱밑까지 추격했다.최근 현대건설의 경기에서 두드러지는 지표가 바로 블로킹이다. 지난 21일 IBK기업은행과의 대결에선 12개의 블로킹 득점을 기록했다. 반면 기업은행은 5개에 그쳤다.지난 18일 경기에서도 현대건설이 17개의 블로킹을 성공하는 동안 도로공사는 6개 성공에 그쳤다. 특히 경기 막판 도로공사가 상대 블로킹에 번번이 막히는 모습을 보이며 주저앉았다. 김종민 도로공사 감독도 “상대한테 완벽한 투블로킹 보다 원블로킹 가까운 블로킹이 나오는 바람에 거기서 어렵게 됐다”고 패인을 분석했다. 13일 GS칼텍스전에서도 현대건설은 블로킹 점수 15대2로 압도했다.현대건설에는 양효진(190㎝), 카리 가이스버거(등록명 카리·197㎝), 김희진(185㎝), 정지윤(180㎝), 나현수(184㎝) 등 장신 선수들이 즐비하다. 이번 시즌 188블로킹으로 V리그 전체에서 압도적인 1위이고 7개팀 평균보다 40개 정도 앞선다.블로킹은 단순히 상대 공격을 막는 효과에만 그치지 않는다. 세터는 상대 블로킹이 약한 쪽으로 우리팀 공격수가 공격할 수 있게 공을 분배해줘야 하기 때문에 높이가 있는 현대건설을 상대하게 되면 줄 곳이 적어져 세터의 머릿속이 복잡해진다. 세터 기근에 시달리는 V리그 팀들로서는 여간 만만한 숙제가 아니다.경기 막판 집중력이 떨어졌을 때도 위용을 발휘한다. 겨우 공을 받아내고 넘기는 랠리가 반복될 때 평범한 오픈 공격으로는 득점을 할 수가 없으니 상대는 더욱 수렁에 빠지게 된다. 공격 타점은 낮아질 수 있지만 블로킹 높이는 좀처럼 낮아지지 않으니 상대팀으로서는 트라우마로 남게 된다. 이영택 GS칼텍스 감독은 “가뜩이나 높은 블로킹을 상대하기 버거운데 오픈공격밖에 할 수 없는 우리가 흔들려 경기가 어려웠다”고 답답함을 토로하기도 했다.감독 출신의 차상현 SBS스포츠 해설위원은 “창과 방패의 대결에서는 창이 이기는 경우가 상당히 많은데 현대건설 같은 경우는 워낙 높다 보니 상대 공격수들이 부담감을 느낀다”면서 “라운드가 거듭될수록 현대건설 선수들도 블로킹에 대해 자신감을 가지는 게 보인다”고 말했다.류재민 기자