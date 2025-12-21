이름난 감독들의 퇴진…‘연패’ 앞에 장사 없네

남녀 ﻿프로배구 잇단 대행체제 전환

2025-12-22 26면

시즌을 시작하고 두 달도 안됐는데 벌써 감독 두 명이 자진 사퇴했다. 프로배구 V리그에 ‘연패 포비아(공포증)’가 번지고 있다. 시즌 도중 사령탑 교체는 구단이 내릴 수 있는 가장 강력한 처방이지만 극적인 성적 변화가 이뤄질지는 미지수다.남자부 삼성화재는 지난 19일 성적부진 책임을 지고 김상우 감독이 물러난다고 밝혔다. 삼성화재는 이번 시즌 창단 첫 10연패를 당하며 21일 기준 2승 14패(승점 7)로 7개 구단 중 유일한 한 자릿수 승점에 머물러 있다. 삼성화재는 “구단은 고심 끝에 김 감독 뜻을 존중하기로 했다”며 당분간은 고준용 코치의 감독대행체제로 운영하기로 했다.앞서 여자부에서도 IBK기업은행이 7연패에 빠지자 김호철 감독이 물러난 바 있다. 기업은행은 시즌을 앞두고 우승 후보로 평가받았지만 막상 뚜껑을 열고보니 부진을 거듭했다. 맞대결 당시 4연패 중이던 현대건설에 7연패를 당해 1승 8패로 주저앉자 결국 김 감독이 결단을 내렸다.V리그 감독 교체는 앞으로도 계속될 가능성이 높다. 시즌 초만 하더라도 첫 8경기에서 6승 2패로 선전했던 페퍼저축은행이 지난 20일 흥국생명에 지고 8연패를 당했기 때문이다. 경기 후 장소연 페퍼저축은행 감독은 “딱 한 번 고비를 넘기고 이겨줘야 자신감이 생기고 분위기를 타는데 그런 부분에서 전체적으로 어려움이 있다”며 답답함을 토로했다.특히 페퍼저축은행은 V리그에서 연패를 밥 먹듯 했던 팀이라는 점에서 연패 공포가 더 심하다. 초대 사령탑을 맡았던 김형실 감독도 2022~23시즌 개막 후 10연패에 빠지자 자진 사퇴한 바 있다. 그러고도 7연패를 더해 17연패를 기록한 뒤에야 연패를 끊어낼 수 있었다.문제는 감독이 사퇴한다고 해서 극적으로 성적이 바뀌는 경우는 거의 없다는 점이다. 다른 종목으로 넓혀봐도 크게 다르지 않다. 프로야구에선 한화 이글스가 2020시즌 14연패에 빠져 한용덕 감독이 물러났으나 18연패까지 기록했고 그해 95패로 꼴찌를 했다.프로스포츠 감독교체 사례를 분석한 국내외 연구는 대체로 일관된 결론을 내놓고 있다. 시즌 도중 감독을 경질한 뒤 나타나는 성적 향상은 일시적인 착시에 불과하며, 장기적으로는 기존 수준으로 되돌아가거나 더 나빠질 수 있다. 오히려 눈앞에 닥친 비판을 모면하기 위해 감독을 희생양 삼으면서 그나마 기존 감독 체제에서 축적했던 ‘암묵지’(경험과 학습에 의해 몸에 쌓인 지식)마저 훼손될 수 있다.다만 기업은행은 여오현 감독대행 체제로 바뀐 뒤 연패를 끊고 단숨에 4연승을 달리는 등 분위기 전환에 일단 성공한 바 있다. 삼성화재로서도 당장 23일 한국전력과의 경기에서 연패를 끊어내느냐에 따라 남은 시즌의 운명이 달라질 수 있다.류재민 기자