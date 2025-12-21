레오 7000·박정아 5500, 황민경 400, 문정원 4500…V리그 쏟아진 기록들

이미지 확대 현대캐피탈 외국인 에이스 레오나르도 레이바(등록명 레오)가 20일 천안유관순체육관에서 열린 2025~26시즌 V리그 남자부 OK저축은행과의 경기에서 강스파이크를 내리꽂고 있다. 레오는 이날 19득점을 올리며 통산 7008점을 넘어섰다. 7000득점 돌파는 V리그 처음이다. 한국배구연맹 제공

그야말로 기록들이 쏟아진 한 주였다. 한국배구연맹이 경기 직후 기자들에게 보내는 선수별 기록 경신 메시지가 잇따라 울렸다. 승부 하나하나에 희비가 갈렸지만, V리그와 팬은 기록 덕분에 웃었다.현대캐피탈 외국인 에이스 레오나르도 레이바(등록명 레오)가 7000득점 고지를 밟으며 V리그 역사를 새로 썼다. 레오는 20일 천안유관순체육관에서 열린 2025~26시즌 V리그 남자부 OK저축은행과의 경기에서 19득점을 올리며 통산 7008점을 기록했다. 레오의 7000점 돌파는 2012~13시즌 삼성화재와 계약하고 처음 한국에서 프로 생활을 시작한 지 13년 만이다. 경기 수로는 246경기 만으로, 경기마다 28.5득점을 올린 셈이다.역대 2위는 은퇴한 박철우 선수로, 564경기에서 6623득점이다. 3위는 현재 OK저축은행에서 뛰고 있는 전광인으로, 4955득점을 올렸다. 3위와 득점차가 3000점이나 되기 때문에 레오가 활동할수록 기록의 고지도 계속 높아질 전망이다. 레오는 이날 경기 뒤 “경기할 때마다 몇 득점을 했는지 신경을 쓰진 않지만 7000득점은 아무도 하지 못한 기록이란 걸 알았다. 은퇴해도 아무도 기록을 깨지 못할 정도로 득점을 더 올리고 싶다”며 자신감을 보였다.페퍼저축은행의 공격수 박정아는 20일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025 V리그 여자부 흥국생명과의 경기에서 여자부 두 번째로 5500득점을 채웠다. 6098개로 1위를 달리는 현대건설 양효진과는 대략 1000득점 차이다. 다만 페퍼저축이 이날 경기에서 패하면서 의미 있는 기록도 빛이 바랬다.IBK기업은행은 김호철 감독 체제 종료 이후 여오현 감독대행 체제에서 고공 행진 중이다. 최하위까지 추락했던 팀을 올리는 데에는 공격수의 역할도 컸지만, 날카로운 서브 에이스로 상대 팀의 전의를 상실케 한 황민경의 공도 있었다. 황민경은 17일 페퍼스타디움에서 치른 페퍼저축은행과의 경기에서 1호 황연주에 이어 여자부 통산 두 번째로 400 서브 에이스 고지를 밟았다. 기업은행은 이 경기에서 승리하며 4위로 뛰어올랐다.한국전력의 서재덕은 19일 인천계양체육관에서 열린 대한항공과의 경기에서 역대통산 리시브정확 5000개를 달성했다. 역대 3호다. 1호는 기업은행을 이끄는 여오현 감독대행으로, 무려 8005개이다. 역대 3호의 기록을 거뒀지만, 여 감독대행을 따라잡기엔 다소 힘겨워 보인다.한국도로공사 문정원은 18일 수원체육관에서 열린 현대건설과의 경기에서 리시브정확 4500개를 돌파했다. 1위 IBK기업은행 임명옥, 2위는 은퇴한 김해란(5059개)이다. 문정원은 그동안 리시빙 아포짓을 맡았지만, 올해 베테랑 리베로 임명옥이 이적한 뒤 리베로로 전향해 자리를 채우며 이 분야에서 두각을 보인다. 한국도로공사도 리그 1위를 달리며 순항 중이다. 기업은행의 임명옥은 리시브 정확 6949개를 기록하며 독보적인 1위를 달리고 있다. 팀을 이끄는 여 감독대행의 아성(8005개)을 임명옥이 넘어 신기록을 세울지에도 관심이 쏠린다.김기중 기자