끝없는 추락으로 창단 10연패 삼성화재 배구단 김상우 감독, 자진사퇴

프로배구 남자부 8회 우승에 빛나는 전통의 강호 삼성화재 배구단의 김상우 감독이 창단 첫 10연패에 대한 책임을 지고 물러났다.
삼성화재는 19일 “김상우 감독이 팀 성적 부진에 대한 책임을 지고 분위기 쇄신을 위해 자진 사퇴하겠다는 의견을 구단에 전달했다”며 “이에 구단은 고심 끝에 김상우 감독의 뜻을 존중하기로 했다”고 밝혔다. 고준용 코치가 감독대행으로 당분간 팀을 이끈다.
올 시즌 승점 7(2승 14패)로 남자부 최하위(7위)에 머물러 있는 삼성화재는 지난 11월 12일 대한항공전부터 이달 18일 KB손해보험과 경기까지 10연패 깊은 늪에 빠졌다. 삼성화재가 10연패를 당한 건 이번이 처음이다.
올 시즌 젊은 선수 위주로 선수단을 꾸린 삼성화재는 1라운드 2승 4패, 승점 7로 4위에 자리하며 나쁘지 않게 출발했다. 그렇지만 2라운드 전패를 당하며 반등의 계기를 만들지 못했다.
선수 시절 미들 블로커로 삼성화재의 전성기를 이끈 김상우 전 감독은 LIG손해보험(현 KB손해보험), 우리카드 사령탑을 거쳐 2022년 4월 삼성화재 감독으로 부임했다. 2024년 2월에는 ‘3년 재계약’에 성공했다. 하지만 초유의 연패 수렁에 빠지면서 계약 기간을 채우지 못하고 지휘봉을 반납했다.
김 전 감독이 이끄는 동안 삼성화재는 2022-23시즌 7위, 2023-24시즌 6위, 2024-25시즌 5위에 머무르는 등 한 번도 포스트시즌에 진출하지 못했다.
