○○천재 김다인? “저는 타고났나 봐요”…뭐길래

현대건설, 선두 도로공사 꺾고 5연승

김다인 활약 덕분에 리시브 열세 극복

주장으로서 책임 강조…조직력 만들어

이미지 확대 김다인. KOVO 제공

이미지 확대 김다인. KOVO 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“타고난 것 같아요.”현대건설 세터 김다인이 기복 없이 활동할 수 있는 비결로 부상을 겪지 않게 타고난 몸을 꼽았다. 몸이 곧 재산인 운동선수에게 건강한 몸만큼 타고난 축복도 없을 터. 비시즌에 국가대표도 오가며 많은 경기를 뛰고 있지만 건강한 김다인의 활약 속에 현대건설도 승승장구하고 있다.현대건설은 18일 경기 수원실내체육관에서 열린 2025~26 V리그 한국도로공사의 3라운드 대결에서 3-1(25-20 25-19 21-25 25-13)로 승리했다. 이날 승리로 2위 현대건설은 5연승에 성공하며 1위 도로공사와의 승점 차이를 3점으로 좁혔다.도로공사가 최근 4경기 연속 풀세트 접전을 치른 여파가 드러난 경기였다. 김종민 도로공사 감독도 “체력적으로나 분위기나 많이 떨어지고 힘들었던 것 같다”고 했을 정도다.도로공사가 앞선 내용이 거의 없었다. 공격성공률은 현대건설이 41.89%, 도로공사가 31.64%였다. 블로킹은 현대건설이 17점을 얻은 반면 도로공사는 겨우 6점에 그쳤다. 범실도 도로공사가 더 많았다. 그나마 서브 득점이 도로공사가 7점, 현대건설이 0점이었다.한 가지 특이사항으로 리시브 효율에서 현대건설이 18.92%에 그쳤다는 점이다. 도로공사는 37.5%였다. 리시브가 더 잘 이뤄졌음에도 도로공사의 후속 득점이 현대건설보다 많지 않았다.리시브 결과를 뒤집은 비결이 바로 김다인이었다. 김다인은 국가대표 세터답게 어떤 상황에서든 공을 날카롭게 토스해 현대건설 공격수들이 해결하게 했다면 도로공사의 이윤정과 김다은은 상대가 예측할 수 있는 토스로 경기를 꼬이게 만들었다. 특히 4세트 막판에는 양효진(190㎝)과 카리 가이스버거(등록명 카리·197㎝) 쪽으로 공격을 하게 만든 탓에 대놓고 철벽 블로킹에 걸려 실점하는 장면이 반복됐다.김다인은 경기 후 “5세트까지 가지 않고 버텨내서 4세트에서 이긴 게 기분 좋다”고 웃었다. 이날 경기 활약에 대해서는 “눈에 보이지 않는 플레이, 높은 블로킹이 있어도 공격수들을 믿고 플레이를 하려고 했다”면서 “중간에는 잘 안되긴 했는데 공격수들 믿고 이용해 많이 플레이하려고 했다”고 말했다.블로킹이 낮은 쪽으로 공을 뿌리다가도 상대에게 읽힐까 봐 역으로 이용하는 등 능수능란함이 돋보였다. 김다인도 “역으로 해서 반대편에서 득점이 터져주면 상대도 힘들어지기 때문에 한쪽으로 몰리지 않게 하려고 노력하고 있다”고 말했다.팀의 주장이기도 한 그는 선수들에게 “각자 책임져야 한다”고 강조하고 있다. 특정 선수에게 의존하지 않고 팀원들이 단합해서 힘을 모으자는 의미다. 김다인의 주문이 선수들에게 각인되면서 현대건설 선수들은 책임을 미루는 플레이가 아니라 책임지는 플레이를 하려고 노력하고 있다.김다인은 이와 관련해 “서로 뭐라고 하는 것보다 힘들면 커버해주고 도와주면서 가다 보니까 팀 분위기도 좋고 긍정적인 에너지가 많이 나온다고 생각한다”고 밝혔다.고된 강행군에 지칠 법도 하지만 김다인은 기복 없이 팀을 이끄는 중이다. “부상이 없는 건 타고난 것 같다”고 웃은 그는 “개인적으론 기복이 있다고 생각하는데 팀원들이 많이 도와줘서 티가 안 나는 것 같다”고 말하며 팀원들에 공을 돌렸다.류재민 기자