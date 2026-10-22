테니스 빅4 모두 이긴 칠리치…“투어 마지막인 서울에서 아름다운 추억 가져가겠다”

세줄 요약 서울오픈 출전 앞둔 칠리치, 첫 한국 방문 소감

이번 시즌 투어 마지막 무대, 팬과 추억 예고

빅4 모두 격파한 정상급 선수, 부상 딛고 현역

이미지 확대 2014년 US오픈 우승자인 마린 칠리치가 22일 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 2026 유진투자증권 서울오픈 챌린저 테니스대회 출전에 앞서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

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테니스 메이저 대회 US오픈(2014년) 우승자 마린 칠리치(38·크로아티아) 첫 한국 대회 출전을 앞두고 “서울에서의 대회가 이번 시즌 제 투어 마지막”이라고 밝히며 더 높은 내년을 기약했다.칠리치는 남자프로테니스(ATP) 챌린저 125 서울오픈 개막을 사흘 앞둔 22일 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 진행한 기자회견에서 “서울은 세계에서 손꼽히는 멋진 도시여서 언젠가 꼭 이곳을 방문하고 경기를 해보고 싶다는 큰 열망을 가지고 있었다”라면서 “아름다운 경기장에서 한국의 많은 팬을 만날 생각에 정말 기대되고 설렌다”고 말했다.세계랭킹 3위까지 올랐던 칠리치는 로저 페더러(45·스위스), 라파엘 나달(40·스페인), 앤디 머리(39·영국·이상 은퇴), 노박 조코비치(39·세르비아)가 테니스 무대를 점령했던 ‘빅4 시대’에 이들에게 모두 승리를 거둔 최정상급 선수다. 다만 거듭된 오른쪽 무릎 부상과 수술로 오랜 기간 투어 대회에 나서지 못했고, 긴 재활을 거쳐 여전히 현역 생활을 이어가고 있다.칠리치의 서울오픈 참가는 이번 대회를 총괄하는 임규태(45) 테크니컬 디렉터와의 오랜 관계에서 비롯했다. 칠리치는 “임 디렉터와는 2006년 함께 경기를 치르면서 알게 됐고, 그 이후로 우리는 오랫동안 좋은 관계를 이어왔다”며 “저는 테니스를 치는 두 아들과 함께 투어를 다니는데 서울에도 함께 왔고, 경기 내용적인 측면을 포함해 아름다운 추억을 이곳 서울에서 남기고 싶다”고 소개했다.한국 테니스와 관련해서는 “함께 활동했던 임 디렉터와 이형택을 시작으로 권순우와 정현까지 한국은 세대를 거듭하면서 더 좋은 선수가 더 많이 나오고 있다”고 평가한 뒤 “이번 대회를 계기로 더 많은 꿈나무들이 영감을 받고, 서울오픈도 ATP 125를 넘어 500등급까지 발전하길 기대한다”고 말했다.박성국 기자