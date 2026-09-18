한국 테니스, 세계 8강 9부 능선 등극…19일, 1승만 남았다

세줄 요약 권순우·정현, 인도전 나란히 역전승

데이비스컵 8강 진출까지 1승만 남김

19일 복식 포함 남은 3경기서 승부

이미지 확대 권순우가 18일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 인도와의 단식 1번 경기에서 강력한 서브를 넣고 있다. 대한테니스협회 제공

이미지 확대 정현이 18일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 인도와의 단식 2번 경기에서 상대의 공격을 백핸드로 받아넘기고 있다. 대한테니스협회 제공

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한국 남자 테니스가 데이비스컵 사상 첫 8강 진출까지 단 1승만을 남겼다. 남자 테니스 ‘에이스’ 권순우(157위·충남체육회)와 ‘한국인 유일 메이저 대회 4강 진출자’ 정현(549위·김포시청)이 인도 대표를 상대로 나란히 역전승을 거뒀다.권순우는 18일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 인도와 경기 1번 단식에서 닥시네스 수레시(367위)를 2-1(3-6 6-3 6-4)로 물리쳤다.첫 세트를 내준 권순우는 2세트 게임 점수 3-2에서 첫 브레이크를 해내며 흐름을 되돌렸고, 3세트에서는 오른 다리 통증을 안고도 집중력을 발휘해 서브에이스로 매치포인트를 잡아냈다. 권순우는 경기를 승리로 장식한 직후 근육 경련으로 코트에 드러눕기도 했다.2단식에 나선 정현도 수미트 나갈(247위)을 상대로 첫 세트는 내줬으나, 2세트부터 뒷심을 발휘해 2-1(2-6 6-4 7-5)로 승부를 뒤집었다.이번 데이비스컵은 4단식 1복식 방식으로 3승을 먼저 거두는 나라가 승리한다.19일에는 복식과 단식 두 경기가 차례로 예정돼 있다. 복식에는 남지성(당진시청)-박의성(대구시청) 조가 인도의 스리람 발라지-니키 푸나차 조와 맞붙는다. 승부가 나지 않으면 권순우와 나갈, 정현과 수레시의 대결이 차례로 이어진다. 한국은 이 3경기에서 1승만 올려도 승리한다.1라운드에서 아르헨티나에 3-2로 이겨 2라운드에 오른 한국은 인도까지 제압한다면 테니스 국가대항전인 데이비스컵 파이널(8강)에 사상 처음으로 오른다. 한국은 1960년 데이비스컵에 처음 출전한 이래 한 번도 파이널에 진출한 적이 없다.박성국 기자