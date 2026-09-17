권순우, 한국 테니스 사상 첫 세계 8강 포문 연다

데이비스컵 8강 놓고 인도와 격돌

18~19일 올림픽공원 테니스장 혈투

이미지 확대 17일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 데이비스컵 퀄리파이어 2라운드, 한국과 인도의 대진 추첨식에서 권순우와 닥시네스와 수레시가 기념 촬영하고 있다. 2026.9.17 대한테니스협회 제공

이미지 확대 17일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 데이비스컵 퀄리파이어 2라운드, 한국과 인도의 대진 추첨식에서 수미트 나갈과 정현이 기념 촬영하고 있다. 2026.9.17 대한테니스협회 제공

세줄 요약 권순우, 인도전 1번 단식 출전 확정

정현 2번 단식, 남지성-박의성 복식 배치

한국, 사상 첫 데이비스컵 8강 도전

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권순우가(충남체육회) 한국 남자 테니스의 사상 첫 세계 8강행 도전의 포문을 연다.17일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 한국과 인도의 2026 데이비스컵 최종 본선 진출전 2라운드 대진 추첨 결과 권순우가 첫날 1번 단식에 출전 선수로 선정됐다. 권순우에 이어 ‘한국인 유일 메이저대회 4강 진출자’ 정현(김포시청)이 2번 단식에 나선다.18일 서울 올림픽공원 테니스경기장에서 열리는 첫 경기에서 권순우가 인도의 에이스 닥시네스 수레시와 맞붙고 이어 정현이 수미트 나갈을 상대한다. 19일 첫 경기 복식에는 남지성(당진시청)-박의성(대구시청) 조가 인도의 스리람 발라지-니키 푸나차 조와 맞붙는다.복식 경기까지 승부가 나지 않으면 권순우와 나갈, 정현과 수레시의 대결이 차례로 이어진다.정종삼 대표팀 감독은 “지난 춘천, 부산 대회와 달리 이번엔 권순우 선수의 경기로 출발한다. 첫 단식에서 기선을 제압할 수 있을 것으로 생각한다”고 기대했다.정 감독은 국가대표로 복귀한 홍성찬(당진시청) 대신 정현에게 단식을 맡긴 이유로 ‘경험’을 꼽았다. 그는 “우리나라에 정말 중요한 경기인 만큼 정현의 커리어와 경험을 믿고 더 잘할 것이라고 판단했다”고 설명했다.인도의 첫 주자로 나서는 수레시는 앞선 1라운드 네덜란드와 경기에서 인도의 단식 2승과 복식 1승을 모두 책임졌다. 단식 세계 랭킹은 권순우가 157위, 수레시 367위다.권순우는 수레시에 대해 “키가 크고 서브가 좋은 선수”라며 “리턴 포지션을 평소와 다르게 해야 할 것 같다”고 말했다.수레시는 “권순우의 경기를 많이 보고 분석했다. 좋은 선수라는 것을 알고 있지만 나의 플레이 스타일대로 경기에 임하겠다”고 각오를 다졌다.인도의 복식 에이스 유키 밤브리가 부상으로 이탈한 건 한국에 유리한 상황이다. 밤브리의 대체 선수로 대진 추첨 하루 전에 합류한 푸나차는 “출전 여부를 어제 알았지만 출전하게 돼 매우 기쁘다. 데이비스컵 출전은 모두의 꿈”이라며 “갑작스럽게 대회에 참가한 경험은 여러 번 있어 괜찮다. 이곳의 느린 코트가 나에게 잘 맞는 것 같다”며 자신감을 보였다.남지성은 상대 복식조의 변화에 대해 “푸나차와 챌린저 대회에서 다섯 번 정도 만나 서로 잘 알고 있다”며 “푸나차가 뛰는 것에는 큰 부담은 없다”고 밝혔다.한국은 이번 인도전에서 사상 첫 데이비스컵 8강 진출을 노리며, 인도는 1996년 이후 30년 만의 8강 진출에 도전한다.경기는 18일 오후 2시, 19일 낮 12시에 각각 시작한다.박성국 기자