사발렌카, 페굴라 꺾고 US오픈 결승…세리나 이어 3연패 도전

세줄 요약 사발렌카, 페굴라 2-0 제압하며 결승 진출

4년 연속 US오픈 결승, 3연패 도전

결승 상대는 리바키나-고프 승자

이미지 확대 여자 테니스 단식 세계 1위 아리나 사발렌카. AP 연합뉴스

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여자 테니스 세계 1위 아리나 사발렌카(28·벨라루스)가 2026 US오픈(총상금 1억 800만 달러) 결승에 진출해 세리나 윌리엄스(45·미국) 이후 12년 만의 대회 3연패에 도전한다.사발렌카는 10일(현지시간) 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 대회 12일째 여자 단식 준결승에서 제시카 페굴라(3위·미국)를 1시간 20분 만에 2-0(7-5 6-2)으로 제압했다.사발렌카는 이날 페굴라를 힘으로 압도했다. 1세트 게임 점수 6-5 상황에서 사발렌카는 강한 그라운드 스트로크로 0-40을 만들었고, 페굴라의 추격을 뿌리친 뒤 이날 첫 브레이크에 성공해 세트를 따냈다.2세트에서는 페굴라의 두 번째 서브를 집중적으로 공략해 2-1에서 포핸드 위너로 상대 서브 게임을 빼앗았고, 5-2에서 다시 브레이크에 성공해 승리를 확정했다.사발렌카는 경기 후 “승리가 너무나 간절했고 정말 이기고 싶었다”며 “이런 테니스를 할 수 있어서 정말 기쁘다”고 말했다.2023년 대회에서 준우승한 뒤 2024년과 지난해 연속 정상에 오른 사발렌카는 4년 연속 US오픈 결승에 진출했다. 결승에서도 승리하면 2012~14년 윌리엄스 이후 처음으로 US오픈 여자 단식 3연패를 달성한다. 이 대회 여자 단식 최다 연속 우승은 크리스 에버트(은퇴·미국)의 4연패(1975~78)다.개인 통산 다섯 번째 메이저 대회 우승을 노리는 사발렌카는 엘레나 리바키나(2위·카자흐스탄)-코코 고프(4위·미국) 준결승 승자와 우승을 다툰다.박성국 기자