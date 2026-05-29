더위 먹은 신네르, 프랑스오픈 2회전 탈락 충격

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세줄 요약 세계 1위 신네르, 프랑스오픈 2회전 탈락

폭염 속 경련·어지럼증, 경기력 급락

세룬돌로, 26년 만의 톱시드 이변 연출

이미지 확대 얀니크 신네르가 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 폭염에 힘겨워하고 있다. 파리 AP 연합뉴스

이미지 확대 얀니크 신네르가 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 어지러움을 호소하고 있다. 파리 AP 연합뉴스

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‘커리어 그랜드슬램’에 도전한 남자 테니스 단식 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 프랑스오픈 2회전에서 탈락했다. 낮 최고 35도에 달하는 파리의 이른 폭염이 그의 발목을 잡았다.신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 후안 마누엘 세룬돌로(56위·아르헨티나)에게 2-3(6-3 6-2 5-7 1-6 1-6)으로 역전패했다.1, 2세트를 따낸 신네르는 3세트에서도 5-1로 앞서며 승리를 눈앞에 두는 듯 보였으나 갑작스럽게 경련 증세를 보였다. 그는 “어지럽다”며 메디컬 타임아웃을 요청했지만, 3분 동안 몸 상태를 회복하기엔 역부족이었다.이후 신네르는 속절없이 무너졌고, 세룬돌로는 최대 이변의 주인공이 됐다. 톱시드를 받은 선수가 프랑스오픈에서 3라운드 이전 탈락한 건 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 26년 만이다.테니스 4대 메이저 대회 중 유일한 클레이 코트 대회인 프랑스오픈 우승 트로피만 없었던 신네르에게 이번 대회는 최대 라이벌 카를로스 알카라스(2위·스페인)가 손목 부상으로 불참하면서 커리어 그랜드슬램을 달성할 수 있는 절호의 기회였다. 신네르는 이번 대회 직전까지 ‘마스터스 1000’ 등급 5개 대회를 석권하고, 30연승을 달리는 등 절정의 기량을 과시해왔다.세룬돌로는 경기 직후 “1, 2세트에서 세 게임 이상 이기지 못했는데 운이 좋았다. 신네르는 승리할 자격이 있었지만, 그 후에 어떤 일이 발생한 건지 모르겠다. 빨리 회복하기를 바란다”고 말했다.박성국 기자