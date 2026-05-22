‘테니스의 신’이 원한다…조코비치 vs 신네르, 프랑스오픈 결승 가야 격돌

프랑스오픈 대진표 공개…반대편 배치

호주오픈 4강서 격돌 당시 조코비치 승

이미지 확대 야니크 신네르(왼쪽)와 노바크 조코비치가 28일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 테니스 대회 8강에서 각각 승리를 거둔 후 손을 들어 보이고 있다. 2026.1.28 멜버른 AFP·EPA 연합뉴스

세줄 요약 신네르·조코비치, 결승서만 맞대결 가능

신네르, 프랑스오픈 첫 우승·그랜드슬램 도전

조코비치, 메이저 25회 우승 기록 도전

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남자 테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)와 ‘전설’ 노바크 조코비치(4위·세르비아)가 24일 개막하는 2026 프랑스오픈에서 결승에 진출해야 맞붙는 대진이 완성됐다.21일 발표된 대회 대진표를 보면 신네르와 조코비치는 서로 반대편에 배치됐다. 결승까지 살아남아야 대결하는 구도다.조코비치에 이어 새로운 전설의 길을 걷고 있는 신네르는 4대 메이저대회(호주오픈·프랑스오픈·윔블던·US오픈) 중 프랑스오픈에서만 우승하지 못했다. 신네르가 이번 대회 정상에 오르면 ‘커리어 그랜드슬램’을 달성한다.조코비치는 메이저대회 역대 최다 25회 우승이라는 불후의 기록에 도전한다. 현재 조코비치와 더불어 마거릿 코트(은퇴·호주)가 24회로 이 부문 최다 타이기록을 나눠 갖고 있다.신네르는 1회전에서 와일드카드 클레망 타뷔르(165위·프랑스)와 맞붙고 강한 선수가 올라온다는 가정하에 8강에서 벤 셸턴(6위·미국), 4강에서 다닐 메드베데프(7위·러시아)와 만날 수 있다. 조코비치는 1회전에서 조반니 음페치 페리카르(80위·프랑스)를 상대하고 4강에선 세계 2위 알렉산더 즈베레프(독일)를 만나게 될 가능성이 있다.두 사람은 앞서 지난 1월 호주오픈 4강에서 맞붙었다. 당시 혈투 끝에 조코비치가 신네르를 꺾고 결승에 올랐지만, 조코비치는 카를로스 알카라스(2위·스페인)에게 고배를 마시며 준우승을 차지했다. 신네르로서는 복수와 함께 대업을 이룰 기회이고, 조코비치는 아직 건재함을 과시하며 역대 최고 기록을 갈아치울 기회다.여자 단식에서는 디펜딩 챔피언 코코 고프(4위·미국)가 세계 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)와 4강에서 만날 수 있는 대진이 짜였다. 둘은 1년 전 결승에서 맞붙었다.류재민 기자