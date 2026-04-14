1989년 베커의 US오픈 우승 트로피 5억 2000만원 팔려…우승 트로피 최고가

이미지 확대 보리스 베커와 경매에 나온 낙찰된 트로피. EPA 연합뉴스·프레스티지 메모라빌리아

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독일 테니스의 ‘전설’ 보리스 베커가 1989년 US오픈 테니스 대회 남자 단식에서 우승하며 받은 트로피가 역대 테니스 우승 트로피 가운데 경매 최고가를 기록했다.14일 미국 스포츠 전문 매체 ESPN에 따르면 베커의 트로피는 전날 테니스 전문 경매 사이트 ‘프레스티지 메모라빌리아’에서 35만 7546달러(약 5억 2900만원)에 팔렸다. 이는 역대 테니스 물품 경매로는 두 번째 기록이다. 올해 2월 노바크 조코비치(세르비아)가 2012년 호주오픈 우승 당시 사용했던 라켓이 54만 달러(7억 9900만원)로 최고를 기록했다.ESPN은 “테니스 메이저 대회 우승 트로피가 경매에 나오는 것은 매우 드문 일”이라며 “US오픈 우승 트로피가 경매에 나온 것은 사실상 최초”라고 설명했다.베커는 1985년 17세로 윔블던에서 우승해 현재까지 최연소 윔블던 남자 단식 우승 기록을 보유하고 있다. 1989년 윔블던과 US오픈에서 우승했고, 서독을 데이비스컵 우승으로 이끌었다. 또 그해 남자프로테니스(ATP) 올해의 선수로도 뽑혔다. 베커는 1989년 US오픈 결승에서 이반 렌들을 3-1(7-6<7-2> 1-6 6-3 7-6<7-4>)로 물리치고 정상에 올랐다.1999년 은퇴 이후 삶은 평탄하지 못했다. 두 차례의 이혼과 사업 실패와 방탕한 생활로 채무를 변제하지 못해 2017년 영국 런던 법원에서 파산 선고를 받았고, 2019년 파산 절차가 시작됐다.당시 트로피는 미국 로드아일랜드주 뉴포트의 국제테니스 명예의 전당 박물관에 보관돼 있었다. 파산 절차를 밟으면서 트로피 등 일부 자산을 제출하지 않은 혐의로 유죄 판결을 받았고, 베커는 8개월 정도 교도소에서 지내야 했다. 베커의 트로피는 경매에 나왔고, 당시 테니스 경매 회사 설립자 맷 캐신이 19만 달러(2억 8100만원)에 이 트로피를 산 것으로 알려졌다.김기중 기자