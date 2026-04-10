신네르, ATP 마스터스 37세트 연승 중단에도 몬테카를로 대회 8강행

이미지 확대 얀니크 신네르.로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

얀니크 신네르(2위·이탈리아)가 남자프로테니스(ATP) 투어 1000등급 대회 37세트 연속 승리행진이 중단됐지만 몬테카를로 마스터스 8강에는 진출했다.신네르는 9일(현지시간) 모나코 몬테카를로에서 열린 ATP 투어 롤렉스 몬테카를로 마스터스(총상금 630만9095유로) 대회 단식 16강전에서 토마시 마하치(53위·체코)를 2-1(6-1 6-7<3-7> 6-3)로 눌렀다.신네르가 이날 승리하긴했지만 지난해부터 이어온 ATP 1000등급 대회 연속 세트 승리 기록을 37세트에서 중단했다. 종전 기록은 노바크 조코비치(4위·세르비아)가 2016년에 달성한 24세트 연속 승리였다.ATP 1000등급은 4대 메이저 바로 아래 등급으로 세계 랭킹 상위권 선수가 주로 나오기 때문에 무실 세트 승리를 연속으로 따내기가 쉽지 않다. 신네르는 8강에서 펠릭스 오제알리아심(7위·캐나다)과 맞붙는다.카를로스 알카라스(1위·스페인)도 이번 대회 8강에 진출했다. 두 사람은 세계랭킹 1위 자리를 놓고 경쟁하는 데 이번 대회에서 신네르가 우승하면 신네르가 1위가 되고 신네르가 결승에 진출하고 알카라스가 결승 진출에 실패해도 1위 주인공은 신네르로 바뀐다.이제훈 전문기자