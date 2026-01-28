이럴 수가! ‘테니스의 신’까지 돕는다…조코비치 역대 최다승 대기록 달성

호주오픈 16강 이어 8강도 기권승 거둬

대회 통산 103승 신기록…페더러 넘어

신네르 vs 셸턴 승자와 4강 맞대결 예정

이미지 확대 노바크 조코비치가 28일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 테니스 대회 8강에서 로렌초 무세티의 공격을 받아내고 있다. 2026.1.28 멜버른 AP 연합뉴스

이미지 확대 노바크 조코비치가 28일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 테니스 대회 8강에서 스트레칭을 하고 있다. 2026.1.28 멜버른 AP 연합뉴스

이미지 확대 로렌초 무세티가 28일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 테니스 대회 8강에서 기권을 선언한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.1.28 멜버른 AP 연합뉴스

‘테니스의 신’이 노장의 ‘라스트 댄스’를 축복했다.노바크 조코비치(39·세르비아)가 호주 오픈 테니스 대회 역대 최다인 103승째를 올리며 대회 4강에 진출했다. 세월을 못 이기는 듯 궁지에 몰렸던 조코비치가 천운으로 연달아 기권승을 거두고 호주 오픈 테니스 대회 4강에 올랐다.조코비치는 28일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 8강에서 만난 로렌초 무세티(24·이탈리아)가 3세트 도중 경기를 포기하면서 4강에 진출했다. 조코비치가 1, 2 세트를 내주며 패전 위기에 몰렸지만 3세트 들어 무세티가 고통을 호소하면서 결국 조코비치의 승리가 확정됐다.이날 조코비치는 연타 공격을 상대가 강하게 받아치면 따라가지 못한다든지 회심의 공격이 선을 벗어난다든지 하는 모습을 보이며 고전했다. 반면 무세티는 탄탄한 수비를 앞세워 초반 기선 제압에 성공했다. 자신의 서브게임을 유리하게 끌고 가지 못하고 전매특허인 백핸드도 좀처럼 먹히지 않으면서 조코비치는 1세트 4-6, 2세트 3-6으로 내준 채 벼랑 끝에 몰렸다.이유가 있었다. 조코비치는 앞선 경기 여파로 발바닥에 부상이 심했다. 상대에게 약점을 드러내지 않는 건 기본 중의 기본이지만 조코비치는 극심한 고통에 경기 도중 양말을 벗고 테이핑을 하기도 했다. 테이핑하는 동안 조코비치의 일그러진 얼굴이 화면을 통해 고스란히 중계됐다.조코비치의 패색이 짙어가던 3세트에서 갑자기 반전이 일어났다. 무세티가 경기 도중 메디컬타임을 요청하더니 부상으로 기권한 것이다. 치료를 받고 코트에 나섰지만 무세티는 상대 공격에 좀처럼 대응하지 못했다. 게임 스코어 1-3으로 뒤진 상황에서 맞은 자신의 서브게임 때 15-40까지 차이가 벌어지자 무세티는 그만 기권을 선언하고 얼굴을 감싸 쥐었다.이번 승리로 조코비치는 호주오픈 통산 103승의 대기록을 달성했다. 로저 페더러(45·스위스)가 기존에 102승으로 역대 최다였지만 조코비치가 이번 대회에 나서 연달아 승리를 거두며 신기록의 주인공이 됐다. 이제 조코비치가 가는 길이 곧 호주오픈의 역사가 된다.앞서 조코비치는 16강 상대였던 야쿠프 멘시크(21·체코)가 복근 부상으로 일찌감치 기권하면서 8강에 무혈입성했다. 개운치 않은 승리긴 했지만 어쨌든 조코비치는 2경기 연속 기권승을 거두며 4강에 진출했다.메이저대회 단식 통산 24회 우승을 자랑하는 조코비치가 이번 대회에서 우승하면 역대 최초의 단식 25회 우승을 일구게 된다. 조코비치와 더불어 여자 단식의 전설 마거릿 코트(84·호주)가 24회로 이 부문 최다 타이기록을 나눠 갖고 있다. 조코비치는 대회 전 기자회견에서 “나는 어떤 대회에서도 우승 기회가 있다고 생각한다. 특히 호주오픈이라면 더 그렇다”며 우승 욕심을 숨기지 않았다.랭킹 2위 얀니크 신네르(25·이탈리아)과 7위 벤 셸턴(24·미국)의 승자가 조코비치의 4강 상대가 된다. 만약 신네르가 4강에 진출한다면 신구 강자 맞대결로 최고의 흥행카드가 될 수 있다. 지난해 맞대결에서는 프랑스오픈과 윔블던 4강에서 신네르가 조코비치에 승리를 거둔 바 있다.이날 열린 여자단식 경기에서는 한국계 미국인인 제시카 페굴라(32)가 8강전에서 완벽한 경기력으로 아만다 아니시모바(25·미국)를 꺾고 생애 첫 호주오픈 4강 진출을 이뤘다. 랭킹 5위 엘레나 리바키나(27·카자흐스탄), 2위 이가 시비옹테크(25·폴란드)가 맞붙어 화제가 된 맞대결에서는 리바키나가 승리했다.류재민 기자