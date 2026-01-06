“가치관 달라”… 조코비치, 자기가 세운 선수협회 탈퇴

ATP 등 상대 ‘상금 확대’ 소송 불참

이미지 확대 노박 조코비치. 로이터 연합뉴스

2026-01-06 28면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현역 최고의 테니스 스타 노박 조코비치(39·세르비아)가 선수 권익 보호를 목적으로 자신이 공동 설립한 프로테니스선수협회(PTPA)를 탈퇴했다.조코비치는 5일(한국시간) 성명을 통해 “심사숙고 끝에 저는 선수협회에서 완전히 탈퇴하기로 결정했다”며 “이번 결정은 (협회의) 투명성과 운영 방식, 그리고 저의 목소리가 표현되는 방식에 대한 지속적인 우려에 따른 것”이라고 밝혔다. 이어 “협회가 나아가는 방향이 더 이상 나의 가치관과 일치하지 않는다는 점이 분명해졌다”고 덧붙였다.조코비치는 2020년 캐나다 테니스 선수 배식 포스피실과 함께 선수 노조에 해당하는 선수협회를 공동 설립했다. 선수협은 지난해 3월 남자프로테니스협회(ATP)와 여자프로테니스협회(WTA) 등 테니스 기구를 상대로 ‘반경쟁적 제약과 권력 남용’을 주장하며 법적 대응에 나선 바 있다. 당시 선수협은 “테니스 운영 단체들이 대회 상금을 제한하고 선수들이 코트 밖에서 돈을 벌 기회를 제한하고 있다”고 소송 이유를 설명했다. 다만 조코비치는 소송에 참여하지 않았다.조코비치는 “앞으로 테니스, 가족, 그리고 제 원칙과 진정성을 반영하는 방식으로 스포츠에 기여하는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.박성국 기자