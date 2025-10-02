‘테니스 황제’ 로저 페더러, 테니스 명예의 전당 헌액 대상 후보 선정…투자로 큰 수익 올린 억만장자

이미지 확대 로저 페더러. AFP 연합뉴스

한때 남자테니스계를 주름잡으며 ‘테니스 황제’로 불린 로저 페더러(스위스)가 2026년 테니스 명예의 전당 헌액 대상 후보로 선정됐다.테니스 명예의 전당이 2일 발표한 2026년 헌액 대상 후보에는 페더러를 포함해 스베틀라나 쿠즈네초바(러시아), 후안 마르틴 델 포트로(아르헨티나) 등 5명이다.페더러는 따로 설명이 필요 없는 ‘테니스의 전설’로 메이저 대회 남자 단식 20회 우승을 가장 먼저 달성했다. 2004년부터 2007년과 2009년 등 연말 세계 1위 5회, 310주간 세계 랭킹 1위, 2014년 데이비스컵 우승, 2008년 베이징 올림픽 남자 복식 금메달 등 화려한 경력을 쌓았다. 2004년 2월부터 2008년 8월까지 237주 연속 세계 1위를 지킨 것은 아직도 기록으로 남아 있다.통산 103회 차례 우승한 페더러는 통산 상금 1억3059만 4339달러(약 1832억 9000만원)를 벌었다. 은퇴 이후에는 운동화 업체에 투자해 큰 수익을 올려 스포츠 선수 중 일곱 번째로 억만장자 반열에 올랐다. 미국 경제전문지 포브스에 따르면 2022년 은퇴한 페더러의 순자산은 약 11억 달러(약 1조 5400억 원)로 추정된다.그는 테니스 명예의 전당 투표인단으로부터 75% 이상의 찬성표를 받으면 명예의 전당 헌액이 확정된다. 전설적인 기록을 세운 페더러가 2026년에 테니스 명예의 전당에 이름을 올릴 것이 확실시된다.페더러와 함께 후보에 오른 쿠즈네초바는 2004년 US오픈과 2009년 프랑스오픈 여자 단식 우승자다. 델 포트로는 2009년 US오픈 단식 결승에서 페더러를 꺾는 이변을 일으켰다.또 다른 2명의 명예의 전당 후보는 중계 캐스터로 활약한 메리 카릴로와 스포츠 행정을 담당한 마셜 하퍼다. 투표 결과는 올해 11월에 발표될 예정이다.이제훈 전문기자