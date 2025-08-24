샤라포바, 테니스 명예의 전당 헌액…라이벌 윌리엄스도 축하인사

이미지 확대 마리야 샤라포바. AP 뉴시스

세계 1위에 오르고 메이저 대회 단식에서도 5차례 우승하는 등 세계 여자 테니스를 대표하는 선수로 활약했던 마리야 샤라포바(38·러시아)가 테니스 명예의 전당에 이름을 올렸다.샤라포바는 24일(한국시간) 미국 로드아일랜드주 뉴포트 국제 테니스 명예의 전당에서 열린 2025 헌액 행사에 참석했다. 샤라포바는 17세였던 2004년에 윔블던 여자 단식에서 우승을 차지하며 자신의 이름을 세계에 알리기 시작했다. 이어 2006년 US오픈, 2008년 호주오픈, 2012년과 2014년 프랑스오픈에서 우승하며 메이저 그랜드슬램을 달성했다. 2012 런던올림픽에서는 러시아 국가대표로 출전해 단식 은메달을 목에 걸기도 했다.빼어난 기량과 미모로 엄청난 인기를 누렸던 샤라포바는 2020년 현역 은퇴를 선언했으며, 지금은 사업가로 활동하고 있다.이날 헌액 행사에는 샤라포바의 현역 시절 경쟁자였던 세리나 윌리엄스(44·미국)도 참석해 의미를 더했다. 샤라포바와 윌리엄스는 2004년 윔블던, 2007년 호주오픈, 2013년 프랑스오픈, 2015년 호주오픈 결승에서 맞붙었다. 이 가운데 2004년 윔블던을 빼고는 모두 윌리엄스가 이겼다. 런던올림픽 단식 결승에서도 윌리엄스가 샤라포바를 꺾고 금메달을 땄다. 2022년 은퇴한 윌리엄스는 2027년 명예의 전당 입회 자격을 얻는다.“예전에 경쟁자이자 팬이었고, 영원한 친구”라고 샤라포바를 소개한 윌리엄스는 “내가 현역 시절 더욱더 최선을 다하게 만드는 선수가 몇 명 있었는데 샤라포바가 그중 하나였다”면서 “샤라포바와 만날 것 같은 대진표를 받으면 더 열심히 연습했다”고 말했다.샤라포바 역시 “내가 높은 수준에 오르도록 동기를 유발한 사람이 있다는 것은 큰 선물이었다”면서 “윌리엄스와 나는 모두 지는 것을 가장 싫어했고, 서로가 우승 트로피를 가로막는 가장 큰 장애물이라는 걸 알고 있었다”고 화답했다.강국진 기자