젊음의 태권도 축제 성황리 종료…“화합·존중·평화의 가치 확인한 시간”

세줄 요약 26개국 930명 참가, 대구서 나흘간 열전

품새·겨루기 속 우정과 페어플레이 확인

문화교류·자원봉사로 축제 완성

이미지 확대 대구 2026 세계대학태권도페스티벌 행사 중 G1 겨루기 장면. 대회 조직위 제공

정병기 세계대학태권도페스티벌 조직위원회 사무총장은 “26개국 930명의 선수단이 대구에서 함께 흘린 땀과 열정은 태권도가 가진 화합과 존중, 평화의 가치를 다시 한번 확인하는 뜻깊은 시간이었다”면서

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세계 대학 태권도인들의 화합과 경쟁의 무대인 ‘대구2026 세계대학태권도페스티벌’이 7일 G1 겨루기를 끝으로 나흘간의 대장정을 마쳤다.올해로 3회째인 이번 페스티벌은 국제정세가 불안한 속에서도 세계 26개국에서 선수와 임원 등 930명이 참가해 의미를 더했다. 올해는 카리브해 프랑스령 과들루프가 처음 참가해 대회의 국제적 위상을 한층 높였다. 각국의 대학생 선수들은 국가와 대학의 명예를 걸고 선의의 경쟁을 펼치는 동시에 태권도를 통해 우정과 화합을 나눴다.대회는 디비전2·3 공인품새, G1 공인품새와 G1 자유품새, G1 겨루기 순으로 진행됐다. 대회 둘째 날인 지난 5일 열린 디비전2·3 공인품새 경기에는 휴일을 맞아 가족 단위 관람객들이 경기장을 찾아 선수들을 응원하며 축제 분위기를 만들었다. 6일 열린 G1 공인품새와 G1 자유품새 경기에서는 전국 주요 대학 태권도학과 학생들이 대거 경기장을 찾으면서 젊음의 열정과 패기가 어우러진 대학 스포츠 특유의 역동적인 분위기가 이어졌다.마지막 날인 7일에는 아침부터 비가 내리는 궂은 날씨에도 G1 겨루기가 예정대로 진행됐다. 선수들은 마지막 경기까지 최고의 집중력과 투지를 발휘했고 국적과 언어를 넘어 서로를 응원하고 격려하는 모습이 이어지며 대학 스포츠가 추구하는 페어플레이와 우정의 가치를 보여줬다.경기장 밖에서는 다양한 문화교류 프로그램도 마련됐다. 해외 선수단은 한국 문화를 체험하는 시간을 가졌고, 자원봉사자들은 다양한 분야에서 대회의 원활한 운영을 도왔다.“세계태권도연맹(WT)의 적극적인 지원과 계명대학교 태권도학과 교수진, 자원봉사자, 지역사회의 헌신이 있었기에 오늘의 대회를 만들어 올 수 있었다”고 평가했다.올해로 세 번째를 맞은 이번 페스티벌은 WT와 국제대학스포츠연맹(FISU)이 공동 주최하고, 세계대학태권도페스티벌 조직위원회와 대구광역시태권도협회가 주관한 세계 대학 태권도인들의 대표 국제 스포츠 축제다. 행사에 참가한 태권도계 관계자들은 “이번 대회가 지속성을 가지고 대구를 대표하는 국제 스포츠 레거시로 이어질 수 있도록 관계기관들의 적극적인 관심과 협력이 이어지기를 기대한다”고 전했다.류재민 기자