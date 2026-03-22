프로탁구리그 통합챔프 장우진, 세번째 단식우승…여자단식은 최효주 첫 우승

이미지 확대 장우진. 한국프로탁구연맹 제공

이미지 확대 최효주. 한국프로탁구연맹제공

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지난해 출범한 프로탁구리그에서 남자 단식 통합챔피언에 올랐던 장우진(세아)이 박규현을 잡고 세번째 우승을 달성했다.장우진은 22일 인천시 중구 인천국제공항공사 스카이돔에서 열린 2026 두나무 프로리그 시리즈1 남자단식 결승에서 박규현(미래에셋증권)을 게임스코어 3-2(11-8 11-13 11-4 5-11 6-0)로 누르고 우승을 차지했다.우승상금 1000만원을 받은 장우진은 지난 시즌 시리즈2 우승과 왕중왕전인 파이널스 우승에 이어 세번째 우승을 차지하며 올 시즌 통합우승 2연패를 위한 순항을 이어갔다.지난 시즌 시리즈 1 우승자인 박규현과 시리즈 2와 파이널스 우승자인 장우진의 맞대결은 그야말로 불꽃이 튀었다.1게임과 3게임을 장우진이 가져가고 2게임과 4게임을 얻은 박규현은 마지막 5세트에서 승부를 갈랐다. 장우진은 6점만 얻으면 게임을 가져가는 마지막 5게임에서 초반 2-0으로 앞서나간데 이어 박규현의 리시브 범실로 3-0아로 앞서나갔고 공방과정에서 해운까지 이어지면서 5-0까지 달아나 사실상 승부를 갈랐다.장우진은 “4세트에 마무리하려했는데 박규현 선수의 파워가 예전보다 더 발전해서 어려운 경기를 펼쳤다”라며 “10년안에 금메달 후보가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.앞서 열린 여자단식 결승에서는 올 해 초 소속팀을 옮긴 최효주(대한항공)가 팀 동료인 양하은을 4강에서 잡고 결승에 진출한 유시우(화성도시공사)를 3-0(11-6 11-9 11-5)로 물리치고 첫 우승을 차지했다.올 시즌 처음으로 도입된 남녀복식 결승에서는 양하은-지은채(화성도시공사)조와 안준영-장한재 조(국군체육부대)가 초대 챔피언 자리에 올랐다. 지난 시즌 성공적으로 안착한 프로탁구리그는 시리즈 1~2에서는 이번 대회 처음으로 도입된 복식을 비롯해 단식과 함께 운영되며 시리즈 3부터는 단체전도 도입할 계획이다. 시리즈2는 오는 6월 열린다.이제훈 전문기자