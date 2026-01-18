메뉴
탁구 장우진-조대성, WTT 우승…박강현-김나영은 준우승

김기중 기자
김기중 기자
수정 2026-01-18 23:29
입력 2026-01-18 23:29
이미지 확대
WTT 스타 컨텐더 도하 남자복식 우승을 합작한 조대성(앞)과 장우진. WTT 인스타그램
WTT 스타 컨텐더 도하 남자복식 우승을 합작한 조대성(앞)과 장우진. WTT 인스타그램


장우진(세아)과 조대성(화성도시공사) 듀오가 올해 월드테이블테니스(WTT) 시리즈에서 중국을 꺾고 새해 첫 우승컵을 들어 올렸다. 혼합복식 결승에 올랐던 박강현(미래에셋증권)-김나영(포스코인터내셔널) 콤비는 준우승에 그쳤다.

장우진-조대성 조는 18일(한국시간) 카타르 도하에서 열린 WTT 스타 컨텐더 도하 2026 남자복식 결승에서 중국 황유정-웬루이보 조에 3-2(5-11 11-8 11-6 5-11 11-9)로 역전승했다. 장우진-조대성 조의 WTT 대회 우승은 2022년 6월 컨텐더 자그레브 이후 3년 7개월여 만이다.

장-조 조는 황유정-웬루이보 조와의 대결에서 첫 게임을 5-11로 졌지만, 두 번째 게임에서 조대성의 안정적인 수비를 바탕으로 장우진 특유의 드라이브 공세가 살아나면서 11-8로 이겨 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 3게임을 잡고 4게임을 내줬지만, 5게임에서 11-9로 이겼다.

반면 혼합복식 결승에 올랐던 박강현-김나영 조는 세계 5위 콤비인 홍콩의 웡춘팅-두호이켐 조에 1-3(11-9 8-11 9-11 5-11)으로 역전패해 우승을 아깝게 놓쳤다. 첫 게임 6-8로 끌려가다가 4연속 득점하며 전세를 뒤집은 뒤 결국 11-9로 이겨 기선을 잡았지만 웡춘팅-두호이켐 조의 거센 추격에 연속으로 3게임을 내줬다.

김기중 기자
