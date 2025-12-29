대한항공 탁구단, 장애인 선수들과 합동훈련…신유빈 “따뜻한 행사로 에너지 받아”

이미지 확대 장애인 선수들과 경기하는 신유빈(오른쪽). 대한항공 탁구단 제공

이미지 확대 합동훈련 훈련 후 기념 촬영한 대한항공 탁구 선수들. 대한항공 탁구단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한항공 여자 탁구단 선수들이 연말을 맞아 같은 회사 소속 장애인 탁구 선수들과 함께 훈련하고 교류하는 뜻깊은 자리를 가졌다.대한항공은 29일 오후 인천 서구 탁구단 훈련장에서 신유빈을 비롯한 여자탁구단 선수들과 장애인 선수들이 참여하는 합동훈련을 진행했다. 이날 훈련에는 주세혁 여자팀 감독을 비롯한 선수단과 장애인 탁구 선수 및 보호자 등 50여명이 참가했다.이번 훈련은 ‘함께 날고, 함께 성장하자’라는 슬로건에 맞춰 장애 유무와 상관없이 스포츠로 하나 되는 화합과 교류의 장을 만들기 위해 준비했다. 선수들은 기본적인 몸풀기부터 공을 주고받는 랠리, 스윙 연습 등을 함께했다.지난 13일 월드테이블테니스(WTT) 왕중왕전인 파이널스 홍콩 2025에서 임종훈(한국거래소)과 혼합복식 우승을 합작한 신유빈도 장애인 선수들과 경기를 펼쳤다. 합동훈련이 끝난 후에는 전체 선수들이 다과를 나누며 훈련 방법과 노하우를 교류하는 시간을 가졌다.신유빈은 “연말 따뜻한 행사들로 에너지를 많이 받았다”면서 “이런 행사를 통해 마음이 따뜻해지고 행복해진다. 그래서 더 잘해야 한다는 원동력이 된다”고 말했다.합동훈련에 참여한 이겨라는 “탁구를 통해 꿈과 희망을 찾아 나가고 있다는 점은 비장애인과 장애인 선수 모두 다를 바가 없다는 걸 다시금 깨달았다”면서 “이번 합동훈련으로 탁구 선수로서 동질감과 이해를 높이는 좋은 기회가 됐다”고 소감을 전했다.대한항공은 여자 실업탁구단, 남자 프로배구단 등을 운영하며 관련 스포츠의 저변 확대에 힘써왔다. 1973년 창단한 대한항공 여자탁구단은 국내에서 현존하는 가장 오래된 탁구팀으로 신유빈, 이은혜, 박가현 등 많은 국가대표를 배출했다.박성국 기자