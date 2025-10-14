신유빈 앞세운 한국여자 탁구, 아시아탁구선수권 4강서 중국에 패배…대표팀 아시안게임 준비 체제로

이미지 확대 신유빈. 대한탁구협회 제공

이미지 확대 한국여자탁구 대표팀 선수들. 대한탁구협회 제공

인도에서 열리는 제28회 아시아탁구선수권대회에 출전한 한국 여자 탁구대표팀이 결승 길목에서 만난 중국에 완패하며 동메달을 따냈다. 가능성을 엿본 대표팀은 내년에 열리는 아이치 나고야 아시안게임 체제로 본격 전환된다.신유빈(13위·대한항공)과 김나영(36위·포스코인터내셔널), 이은혜(40위·삼성생명)를 앞세운 한국 대표팀은 14일 인도 보바네스와르에서 열린 단체전 준결승전에서 세계랭킹 1위인 쑨잉샤를 비롯해 왕만위(2위), 왕이디(5위)를 앞세운 중국에 매치 스코어 0-3으로 패해 동메달을 따냈다.한국은 에이스인 신유빈이 쑨잉샤와의 대결에서 한 게임을 따냈지만 1-3(4-11 8-11 11-4 4-11)로 패했으며 김나영도 왕만위의 벽을 넘지 못하고 1-3(11-8 5-11 7-11 6-11)로 졌다. 이은혜도 왕이디를 넘지 못하고 무릎을 꿇었다.비록 완패하긴 했지만 신유빈과 김나영 등 젊은 선수들은 쑨잉샤와 왕만위를 상대로 한 게임을 따내는 등 만만치 않은 기량으로 가능성을 보여줬다. 한국 여자탁구는 직전 대회 8강에서 인도에 발목을 잡힌 데 이어 5~6위 결정전에서도 북한에 패하며 6위에 그쳤다.대표팀은 당시 주전이었던 서효원과 전지희가 은퇴하고 젊은 선수를 중심으로 개편됐다. 신유빈 중심의 대표팀이 2년 만에 4강에 복귀하면서 새로운 도약을 위한 토대를 만들었다.석은미 여자대표팀 감독은 “패배는 아쉽지만 열심히 뛰어준 선수들을 칭찬하고 싶다”면서 “더 높은 목표를 향해 뛸 수 있는 자신감은 메달보다 값진 수확이라고 생각한다. 이제 빠르게 전열을 정비하고 내년 런던 세계선수권대회와 아이치-나고야 아시안게임 준비를 시작하겠다”고 말했다. 대표팀은 결승전 이후 시상식에 참석한 뒤 17일 새벽 인천공항을 통해 귀국한다.이제훈 전문기자