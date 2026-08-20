“내 스타일 버렸더니 기록 더 단축… AG 배영 금메달 자신 있습니다”

수영 대표팀 주장 맡은 이주호

이미지 확대 수영 국가대표팀 주장 이주호가 지난 13일 충북 진천선수촌에서 만난 2026 아이치·나고야아시안게임 선전을 다짐하고 있다. 2026.8.13.

세줄 요약 이주호, 스타일 변화로 기록 단축

아시안게임 배영 금메달 도전 자신

대표팀 주장으로 분위기·메달 기대

2026-08-20 B6면

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“금메달 목표로 가야죠. 자신 있습니다.”2026 아이치·나고야아시안게임에 출전하는 한국 남자 배영의 간판 이주호(사진·31)는 신기한 선수다. 나이가 들수록 기량이 발전한다. 어려서부터 두각을 나타내진 못했지만 꾸준히 기록을 세우더니 어느덧 한국 배영 관련 기록에는 이름이 빠지지 않고 있다. 2017년부터 시작해 지난해 배영 200m 기록(1분55초34)까지 개인 종목에서 16번이나 기록을 갈아치웠다.●지난해 배영 200m 한국기록 세워2018 자카르타·팔렘방아시안게임 배영 100m 동메달, 2022 항저우아시안게임 배영 100m 동메달과 200m 은메달을 목에 걸었던 그는 이번에 금메달에 도전한다. 지난 13일 충북 진천선수촌에서 만난 이주호는 “항저우 때는 도전자 입장이었지만 지금은 내가 당시 금메달을 땄던 쉬자위(31·중국)의 기록(1분55초37)을 충분히 앞선다”며 자신감을 보였다.뒤늦게 꽃 핀 비결을 묻자 이주호는 “어렸을 때 뛰어난 선수가 아니었기 때문에 간절함과 열정이 남달랐다”면서 “선수들이 본인의 스타일을 못 버려서 기록이 정체되는 경우가 있는데 변화를 위해 새로운 스타일을 추구했다”고 밝혔다.대한수영연맹이 몇 년 전부터 선수들을 호주로 전지훈련 보낸 것이 그에게는 새롭게 눈을 뜨는 계기가 됐다. 어려서부터 영법 교정을 지적받았지만 호주에서는 스타일을 유지하면서도 기록을 단축할 수 있는 방법을 찾아주면서 성적이 일취월장했다.●“대표팀 분위기 좋아… 메달 많을 것”이주호는 수영 대표팀의 주장도 맡았다. 그는 “지금 대표팀 분위기가 굉장히 좋다. 국제 대회에서도 좋은 성적을 내는 선수가 많아 항저우 때보다 메달이 더 많이 나올 것”이라며 “후배들이 눈치 안 보고 필요한 걸 할 수 있게끔 돕겠다”고 말했다.글·사진 진천 류재민 기자