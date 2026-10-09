김기수, 괴산추석장사씨름대회서 12번째 꽃가마

이미지 확대 김기수가 9일 충북 괴산군 괴산문화체육센터에서 열린 2026 괴산추석장사씨름대회 금강장사 결정전에서 우승한 뒤 포효하고 있다. 대한씨름협회 제공

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김기수(30·수원특례시청)가 2026 괴산추석장사씨름대회에서 개인 통산 12번째 금강장사에 올랐다.김기수는 9일 충북 괴산군 괴산문화체육센터에서 열린 대회 금강급(90㎏ 이하) 장사 결정전(5판 3승제)에서 최정만(36·영암군민속씨름단)을 3-2로 물리쳤다. 이로써 김기수는 설날대회에 이어 올 시즌 두 번째 정상에 오르며 개인 통산 금강장사 황소 트로피를 12개로 늘렸다.결정전 첫판을 잡채기로 내준 김기수는 둘째 판에서 앞무릎치기, 셋째 판에서 밭다리를 성공해 2-1로 역전하며 승기를 잡았다. 그러나 넷째 판에서는 최정만의 등채기에 당하며 2-2 동점을 허용했다.마지막 다섯째 판에서는 김기수가 역으로 등채기 기술을 구사해 최정만을 넘어뜨려 꽃가마의 주인공이 됐다.박성국 기자