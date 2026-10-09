메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

김기수, 괴산추석장사씨름대회서 12번째 꽃가마

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박성국 기자
박성국 기자
수정 2026-10-09 17:31
입력 2026-10-09 17:31
이미지 확대
김기수가 9일 충북 괴산군 괴산문화체육센터에서 열린 2026 괴산추석장사씨름대회 금강장사 결정전에서 우승한 뒤 포효하고 있다. 대한씨름협회 제공
김기수가 9일 충북 괴산군 괴산문화체육센터에서 열린 2026 괴산추석장사씨름대회 금강장사 결정전에서 우승한 뒤 포효하고 있다. 대한씨름협회 제공


김기수(30·수원특례시청)가 2026 괴산추석장사씨름대회에서 개인 통산 12번째 금강장사에 올랐다.

김기수는 9일 충북 괴산군 괴산문화체육센터에서 열린 대회 금강급(90㎏ 이하) 장사 결정전(5판 3승제)에서 최정만(36·영암군민속씨름단)을 3-2로 물리쳤다. 이로써 김기수는 설날대회에 이어 올 시즌 두 번째 정상에 오르며 개인 통산 금강장사 황소 트로피를 12개로 늘렸다.

결정전 첫판을 잡채기로 내준 김기수는 둘째 판에서 앞무릎치기, 셋째 판에서 밭다리를 성공해 2-1로 역전하며 승기를 잡았다. 그러나 넷째 판에서는 최정만의 등채기에 당하며 2-2 동점을 허용했다.

마지막 다섯째 판에서는 김기수가 역으로 등채기 기술을 구사해 최정만을 넘어뜨려 꽃가마의 주인공이 됐다.

박성국 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김기수가 2026 괴산추석장사씨름대회에서 우승했는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기