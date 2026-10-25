부상 우려 털어낸 이강인, 팀 6연승 조율...이재성, 머리로 시즌 첫 골

세줄 요약 이강인, 허벅지 우려 딛고 선발 복귀

아틀레티코, 알바레스 결승골로 6연승

이재성, 마인츠전 머리로 시즌 첫 골

이미지 확대 상대 수비진을 뚫고 슈팅을 시도하는 이강인. 마드리드 AFP 연합뉴스

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이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 허벅지 부상 우려를 털어내고 그라운드로 돌아와 팀의 리그 6연승 행진에 힘을 보탰다.이강인은 25일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보 라코루냐와 2026~27 스페인 프로축구 프리메라리가 10라운드 홈경기에 선발 출전해 67분 동안 활발히 그라운드를 누볐다.이강인은 앞선 21일 슈투트가르트(독일)와의 2026~27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 3차전 원정경기(1-1 무)에서는 대퇴사두근(허벅지 앞쪽 근육) 타박상으로 벤치를 지켰다. 아틀레티코로 이적한 뒤 첫 결장이었다.이날은 컨디션을 완전히 회복한 듯 적극적인 돌파와 날카로운 슈팅으로 팀 공격을 조율했다. 이강인은 패스 성공률 78%(27회 시도, 21회 성공)를 기록했고, 드리블은 네 차례 모두 성공했으며 지상볼 경합(5회)에서도 모두 승리했다.전반 37분에는 오른쪽 측면에서 수비진 3명을 무너뜨리며 페널티지역 안으로 공을 몰고 간 뒤 오른발 슈팅을 시도하고, 1분 뒤에는 페널티지역 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅으로 상대를 위협하기도 했다. 후반 3분 훌리안 알바레스의 결승 골이 터지며 아틀레티코가 1-0으로 이겼다.독일 프로축구 분데스리가 마인츠에서 뛰는 이재성(34)은 머리로 시즌 첫 골을 신고했다. 이재성은 이날 독일 마인츠 메바 아레나에서 열린 분데스리가 7라운드 베르더 브레만과의 경기에 선발 출전해 팀이 1-3으로 끌려가던 후반 18분 앙토니 카시가 오른쪽 측면에서 올린 왼발 크로스를 머리로 돌려놓으며 추격 골을 넣었다. 다만 경기는 마인츠가 2-3으로 졌다.박성국 기자