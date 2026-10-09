인판티노 FIFA 회장, 대항마들의 불출마로 4선 청신호

세줄 요약 몬탈리아니 재선 도전 선언, FIFA 출마 포기

체페린도 재선 선택, 인판티노 경쟁 약화

후보 등록 마감 임박, 경선 없는 재선 전망

이미지 확대 잔니 인판티노 FIFA 회장. 로이터 연합뉴스

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국제축구연맹(FIFA)의 과도한 정치화와 상업화 비판을 받으며 거센 사퇴 요구를 받는 잔니 인판티노 FIFA 회장의 4선 도전에 청신호가 켜졌다. 유력 대항마들이 차기 회장 선거 출마를 포기하면서다.영국 가디언은 9일(한국시간) “빅토 몬탈리아니 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 회장이 재선에 도전하겠다는 뜻을 직원들에게 전달했다”라며 “이번 결정으로 몬탈리아니 회장은 차기 FIFA 회장 선거에 출마할 가능성이 사라졌다”고 전했다.이어 “캐나다 사업가 출신인 몬탈리아니 회장은 북중미와 카리브해 지역 회원국 41개국 대부분 국가에 이런 내용을 전한 것으로 알려졌다”고 덧붙였다.몬탈리아니 회장은 그동안 인판티노에 맞설 강력한 차기 FIFA 회장 후보로 손꼽혀왔다. 특히 그는 유럽 출신 후보로는 차기 FIFA 회장 선거에서 인판티노 회장을 이기기 어렵다는 점을 알고 있는 유럽축구연맹(UEFA) 회원국들 사이에서 큰 지지를 받았다.하지만 몬탈리아니 회장이 지난달 CONCACAF 직원들과 타운홀 미팅에서 연맹 회장직을 계속 이어가고 싶다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.알렉산데르 체페린 UEFA 회장도 최근 재선 도전 의사를 공식화하면서 사실상 FIFA 회장직 도전 뜻을 접었다. FIFA 차기 회장 선거 후보자 등록이 11월 18일 마감되는 상황에서 인판티노 회장은 유력한 경쟁자들이 출마하지 않게 되면서 경선 없이 재선에 성공할 가능성이 커졌다.박성국 기자