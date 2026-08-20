라리가 흥분시켰다… 데뷔골·MVP 다 잡은 이강인

단숨에 AT 마드리드 ‘핵심’ 부상

이미지 확대 이강인(아틀레티코 마드리드)이 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드에어 메트로폴리타노에서 열린 2026~27 라리가 1라운드 안방경기에서 말라가를 상대로 후반 25분 선제 결승골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다.

마드리드 EPA 연합뉴스

세줄 요약 아틀레티코 데뷔전 교체 투입, 경기 흐름 변화

말라가전 선제 결승골, 2-0 개막승 견인

데뷔전 MVP 선정, 시메오네 극찬

2026-08-21 B6면

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이강인이 자신의 축구 고향에서 펄펄 날았다. 새 둥지를 튼 아틀레티코 마드리드 데뷔전에서 그림 같은 데뷔골을 넣었다. 경기 최우수선수(MVP)로도 뽑히며 단숨에 팀의 핵심 선수로 발돋움할 수 있는 토대를 만들었다.이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드에어 메트로폴리타노에서 열린 2026~27 라리가 1라운드에서 말라가를 상대로 후반 25분 선제 결승골을 넣었다. 아틀레티코는 후반 40분 프리킥 추가골까지 더하며 2-0으로 기분 좋은 개막전 승리를 거뒀다.이강인은 이날 벤치에서 출발했다. 안방 개막전에서 답답한 흐름으로 무득점으로 전반전을 마치자 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 후반 들어 변화를 주기 위해 이강인 카드를 꺼내 들었다. 후반 12분 그라운드를 밟은 이강인은 최전방과 오른쪽 측면, 3선을 가리지 않고 폭넓게 움직이며 경기를 이끌었다.후반 14분 과감한 왼발 중거리슛으로 예열을 마친 이강인은 11분 뒤에는 직접 해결사로 나섰다. 오른쪽 측면에 있다가 다비드 한츠코가 길게 뿌려준 전환패스를 받은 이강인은 말라가 선수 3명을 드리블로 제치며 순식간에 중앙으로 파고들었고, 말라가 골문 앞이 열리자 지체 없이 왼발 슛을 때렸다. 이강인의 왼발을 떠난 공은 골문 왼쪽 구석에 제대로 꽂혔다.이강인이 라리가 무대에서 골을 넣은 건 마요르카에서 뛰던 2023년 5월 빌바오를 상대로 득점한 뒤 3년 3개월 만이다. 지난 세 시즌 동안 프랑스 리그1 파리 생제르맹(PSG)에서 뛰었지만 더 많은 출전 기회를 위해 자신의 축구 고향인 스페인 무대로 돌아온 이강인은 강렬한 데뷔전으로 홈팬들의 마음을 사로잡았다. 이날 경기 MVP도 이강인 몫이었다.이강인은 경기를 마친 뒤 “첫 경기가 매우 중요하다는 걸 알고 있었다”며 “승리할 수 있어서 매우 기쁘다. 다음 경기를 위해 계속해서 열심히 노력해 최고의 컨디션을 만들겠다”고 말했다. 이어 “아직 경기 감각을 더 올려야 하지만, 계속 노력하다 보면 개인으로나 팀으로 모두 더 좋아질 것이라 믿는다”고 밝혔다.환상적인 데뷔전 데뷔골에 스페인 매체들을 비롯한 주요 외신들은 이강인의 활약상을 집중 조명했다. 시메오네 감독 역시 경기 뒤 기자회견에서 “환상적인 골이었고, 우리에게 꼭 필요한 골이었다”며 이강인을 칭찬했다. 그는 “이강인은 경기 상황에 맞춰 유연하게 뛰는 선수다. 자신의 팀에 헌신하는 선수”라면서 “그런 모습을 대표팀에서도, 그가 이전에 뛰었던 팀들에서도 봐왔다”고 말했다.박성국 기자