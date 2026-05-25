김민재도 양현준도 컵대회·리그 ‘더블’

홍명보호 선수들 소속팀 승승장구

이미지 확대 김민재(뒷줄 오른쪽 여섯 번째)를 비롯한 독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨 선수들이 24일(한국시간) 독일 베를린 올림피아슈타디온에서 열린 2025~26 포칼(독일컵) 정상에 올라 기념촬영을 하며 기뻐하고 있다.

베를린 AP 뉴시스

이미지 확대 양현준(왼쪽)이 24일 스코틀랜드 글래스고 햄든 파크에서 열린 덤퍼린 애슬레틴과 2025~26 스코티시컵 결승전에서 상대 수비의 견제를 뚫고 슈팅을 시도하고 있다.

글래스고 로이터 연합뉴스

이미지 확대 파리 생제르맹(PSG)의 이강인(가운데)이 7일(현지 시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스 경기장에서 열린 2024-25 리그1 21라운드 AS 모나코와 경기 중 공을 다투고 있다. 이강인은 후반 18분 교체 투입돼 27분을 소화했고 PSG는 4-1로 승리하며 리그 선두를 질주했다. 2025.02.08.

AP 뉴시스

2026-05-25 B6면

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대한민국 축구대표팀 김민재(30·바이에른 뮌헨)와 양현준(24·셀틱)이 각각 소속 리그와 컵대회 2관왕(더블) 달성의 좋은 기운을 안고 월드컵을 준비한다. 대표팀 공격 2선을 책임지는 이강인(25·파리 생제르맹)은 소속팀의 리그 우승에 이어 월드컵에 버금가는 ‘별들의 전쟁’ 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승전을 마친 뒤 태극군단에 합류한다.뮌헨은 24일(한국시간) 독일 베를린 올림피아 슈타디온에서 열린 슈투트가르트와 2025~26 독일축구협회(DFB) 포칼(독일컵) 결승에서 특급 골잡이 해리 케인의 해트트릭 원맨쇼에 힘입어 3-0으로 승리, 우승 트로피를 들어 올렸다. 이번 시즌 분데스리가 우승에 이은 컵대회 우승으로, 공교롭게도 뮌헨이 분데스리가 우승을 조기 확정 지은 지난 30라운드 경기 당시 상대 팀 역시 슈투트가르트였다.지난 10일 볼프스부르크전에서 무릎 통증으로 전반전만 소화한 뒤 컨디션 관리를 위해 경기에 나서지 않고 있는 김민재는 이날도 벤치에서 팀의 우승을 함께했다. 시즌 막바지에 충분한 휴식을 취한 그는 곧바로 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 사전 캠프가 마련된 미국 유타주 솔트레이크시티로 향할 예정이다.양현준은 이날 스코틀랜드 글래스고의 햄든 파크에서 열린 덤퍼린 애슬레틱과의 2025~26 스코티시컵 결승에 선발 출전해 소속팀 셀틱의 3-1 우승을 함께했다. 셀틱 또한 스코틀랜드 프리미어십 정상에 이은 이번 시즌 두 번째 우승컵 수집이다. 다만 양현준은 후반 30분까지 75분을 뛰는 동안 공격포인트는 올리지 못했다.홍명보 감독과 함께 지난 19일 미국 사전캠프에 도착한 대표팀 선발대가 해발 1460m에 마련된 훈련장에서 고지대 적응 훈련에 들어간 가운데 이강인은 가장 늦은 6월 1일 대표팀에 합류해 발을 맞춘다. PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 아스널과 챔피언스리그 우승 트로피의 주인을 가린다.박성국 기자