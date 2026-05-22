‘꽃길’ 아닌 사우디서 고생하던 호날두, 드디어 한 풀었다…알나스르 이적 후 리그 첫 우승

최종전서 다마크 꺾고 2위 알힐랄 따돌려

7년 만의 리그 우승…호날두도 첫 트로피

2골 넣으며 활약 “알나스르서 계속 뛴다”

이미지 확대 크리스티아누 호날두(알나스르)가 22일(한국시간) 사우디아라비아 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 다마크와의 2025~26 사우디 프로리그 최종 34라운드 홈 경기에서 4-1로 승리한 후 우승 트로피를 들어 보이고 있다. 리야드 AFP 연합뉴스

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크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 마침내 사우디아라비아 리그에서 처음으로 우승 트로피를 들어 올렸다.알나스르는 22일(한국시간) 사우디아라비아 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 다마크와의 2025~26 사우디 프로리그 최종 34라운드 홈 경기에서 4-1로 이겼다. 이로써 알나스르는 승점 86(28승 2무 4패)을 쌓아 시즌 무패를 달성한 2위 알힐랄(승점 84·25승 9무)을 제치고 리그 우승을 차지했다.알나스르가 사우디 리그 정상에 선 것은 2018~19시즌 이후 7년 만이다. 호날두는 잉글랜드 프로축그 맨체스터 유나이티드에서 뛰다가 2023년 1월 알나스르로 이적했다. 유럽 축구 최고의 스타였던 그의 이적은 전 세계 축구 애호가들을 깜짝 놀라게 했다. 그해 6월 아랍클럽챔피언스컵에서 우승했지만 알나스르는 그간 우승과 연이 닿지 않았다.호날두는 이날 두 골을 몰아넣으며 직접 우승을 이끌었다. 알나스르는 전반 34분 주앙 펠릭스의 코너킥에 이은 사디오 마네의 헤더 골로 앞서 나갔고 후반 7분 킹슬리 코망이 페널티 지역 오른쪽에서 개인기로 상대 수비수들을 제친 뒤 왼발 슈팅으로 추가 골을 넣었다.다마크가 후반 13분 모를라예 실라의 페널티킥으로 한 골을 만회하자 호날두의 ‘쇼타임’이 시작됐다. 호날두는 후반 18분 페널티지역 왼쪽에서 오른발 프리킥 골로 다마크의 추격 의지를 꺾은 뒤 후반 36분에는 골 지역 오른쪽에서 오른발로 쐐기 골까지 터트려 알나스르의 리그 우승에 쐐기를 박았다.호날두는 이번 시즌 리그에서 28골을 넣어 득점 3위를 차지했다. 그는 우승이 다가오자 눈물을 보였다가 익살스러운 표정으로 동료들과 리그 우승을 만끽하며 우승 메달을 목에 걸고 트로피를 들어 올리며 활짝 웃었다. 했다. 그는 “알나스르를 위해 계속 뛰겠다”며 동행을 시사했다.류재민 기자