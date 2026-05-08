20여분 투혼 ‘불운아’ 김민재… 0분 뛰고 승리 ‘행운아’ 이강인

UCL 4강 2차전 엇갈린 명암

이미지 확대 김민재.

EPA 연합뉴스

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세줄 요약 PSG, 뮌헨과 1-1 비기며 결승 진출

합계 6-5, 아스널과 우승 다툼 확정

김민재 교체 투입, 이강인 출전 불발

2026-05-08 B6면

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유럽 축구 최고의 무대에 진출한 자는 웃지 못했고, 결승 문턱을 넘지 못한 자는 찬사를 받았다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 대표팀 소집을 앞둔 김민재(30)와 이강인(25)의 명암이 한 경기에서 엇갈렸다.프랑스 프로축구 리그1 명문 파리 생제르맹(PSG)은 7일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준결승 2차전 원정 경기에서 독일 프로축구 분데스리가 강호 바이에른 뮌헨과 1-1로 비겼다.지난달 29일 1차전 홈 경기에서 뮌헨을 5-4로 꺾은 PSG는 합산 점수 6-5로 유럽 프로리그 최강자를 가리는 결승전에 진출했다.지난해 구단 역사상 처음으로 UCL 우승 트로피를 들어 올린 뒤 2회 연속 우승 도전까지 나선 PSG의 결승 상대는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 전통의 명가 아스널이다. UCL 무관의 아스널은 준결승에서 아틀레티코 마드리드(스페인)를 제압하며 20년 만에 결승행 티켓을 거머쥐었다.한국 축구팬들이 기대했던 ‘코리안 더비’는 성사되지 않았다. 이강인(PSG)과 김민재(뮌헨)는 준결승 1차전에 이어 이날도 벤치에서 출발했다. 김민재는 후반 중반 교체 투입돼 그라운드를 누볐으나 이강인은 이번에도 출전 기회를 얻지 못했다.김민재는 0-1로 끌려가던 후반 23분 중앙수비수로 교체 투입돼 팀의 추가 실점을 막았다. 후반 34분 PSG 공격수 흐비차 크바라츠헬리아와 마누엘 노이어 골키퍼의 일대일 상황에선 슈팅 직전 크바라츠헬리아를 몸으로 밀어내 팀을 위기에서 구했다.박성국 기자