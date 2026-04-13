엄지성 70m 드리블로 도움… ‘푸스카스상’ 손흥민 판박이

2026-04-13 B6면

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잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 스완지 시티에서 뛰는 국가대표 엄지성(24)이 환상적인 드리블로 결승 골을 도왔다.스완지 시티는 12일(한국시간) 영국 레스터 킹 파워 스타디움에서 열린 2025~26 챔피언십 42라운드 원정 경기에서 엄지성의 도움을 받은 잔 비포트니크의 골로 레스터 시티에 1-0 승리를 거뒀다.엄지성은 0-0으로 팽팽하게 맞서던 후반 8분 상대 프리킥을 중간에서 가로챈 뒤 폭발적인 드리블로 상대 진영 페널티아크 부근까지 내달려 비포트니크에게 공을 연결했다. 엄지성이 약 70m 거리를 돌파하는 동안 상대 선수 3명이 달라붙었으나 엄지성의 속도를 따라잡지 못해 속수무책 바라볼 수밖에 없었다.이날 엄지성의 70m 드리블은 2020년 국제축구연맹(FIFA)이 최고의 골에 주는 ‘푸스카스상’을 받았던 손흥민(로스앤젤레스 FC)을 생각나게 했다. 당시 토트넘 홋스퍼에서 뛰던 손흥민은 2019년 12월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 16라운드 번리전에서 70m 폭풍 드리블로 6명을 따돌리고 골까지 넣으며 세계적인 화제가 됐다.﻿박성국 기자