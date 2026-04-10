이재성 부상결장 마인츠, UECL 8강 1차전서 완승…17일 원정 2차전

이미지 확대 질문에 답하는 이재성 질문에 답하는 이재성

(빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 오스트리아전을 하루 앞둔 30일(현지시간) 축구 국가대표팀의 이재성 선수가 경기가 열릴 에른스트 하펠 스타디움에서 공식 기자회견을 하고 있다. 2026.3.31

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국가대표 미드필더인 이재성이 부상으로 결장한 독일 프로축구 분데스리가 마인츠가 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 8강 첫 경기에서 승리했다.마인츠는 10일(한국시간) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 스트라스부르(프랑스)와의 2025~26 UECL 8강 1차전 홈 경기에서 전반 11분 사노 가이슈가 선제 결승 골과 8분 뒤 터진 슈테판 포쉬의 추가골로 2-0으로 승리했다. 이날 승리한 마인츠는 준결승 진출에 유리한 고지를 잡았다.앞서 마인츠 구단은 홈페이지를 통해 “이재성이 왼쪽 엄지발가락을 다쳤다. 그는 8일 훈련에 불참했으며 스트라스부르전 명단에도 포함되지 않았다”고 전했다. 이재성은 이번 시즌 분데스리가 26경기 등에 나서며 팀의 핵심 역할을 이어오고 있다. 챔피언스리그와 유로파리그에 이은 UEFA 클럽대항전의 3부 리그 격 대회인 UECL에서 본선 7경기에 출전해 1골 2도움을 기록했다.플레이오프를 거쳐 이번 UECL에 참가한 마인츠는 리그 페이즈에서 7위(승점 13·4승 1무 1패)에 올라 16강에 진출해 구단 역사상 처음으로 유럽 클럽대항전 토너먼트 무대를 밟았다. 마인츠는 17일 프랑스 스트라스부르에서 원정 2차전을 치른다.이제훈 전문기자